Add Zee Business As A Preferred Source
App

ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ଦଳ ଛାଡିଲେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡିବନି- ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ୍

ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଭାତ ଦଳ ଛାଡିଲେ ଦଳର କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ନାହିଁ । ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଯେତେ ନେତା ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗଲା ପରେ ମାସେ କି ୨ ମାସ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାପରେ ସେ କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ମିଳୁନାହିଁ ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 11, 2026, 08:02 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 08:02 PM IST
ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ଦଳ ଛାଡିଲେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡିବନି- ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ୍

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ରେ ସୁଦୃଢ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା ଭିତ୍ତିଭୂମୀ: ୧୪୦୦ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷା...
Odia News2 hrs ago
2
Odia News2 hrs ago
3
Rath Yatra 20262 hrs ago
4
Odia News3 hrs ago
5
Odia News9:36 AM IST