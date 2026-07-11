ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ଦଳ ଛାଡିଲେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡିବନି- ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ୍

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଚୌଦ୍ୱାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ରୋକଠୋକ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଧାୟିକା ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତିକା ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ୍ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ଯେତେବେଳେ ଦଳରେ ନଥିଲେ ସେତେବେଳେ କଣ କଟକରେ ଆମକ ସଙ୍ଗଠନ ନଥିଲା ? ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ଦଳ ଛାଡିଲେ ସେଭଳି ୧୦ ଜଣ ନେତା ବାହାରିବେ ଯେଉଁମାନେ ସଙ୍ଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି । ସେ ଯେତେବେଳେ ଦଳରେ ନଥିଲେ କଣ ଦଳର ସଙ୍ଗଠନ ନଥିଲା ? ସିଏ ପଳେଇଗଲେ କଣ ଦଳ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇଯିବ ? ସେମିତି ହେବନି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ କଟକରେ ଅଛି ସବୁବେଳେ ରହିବ । ଦଳ ସୁଦୃଢ ଅଛି ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ କଟକର ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସଙ୍ଗଠନ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଭାତ ଦଳ ଛାଡିଲେ ଦଳର କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ନାହିଁ । ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଯେତେ ନେତା ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗଲା ପରେ ମାସେ କି ୨ ମାସ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାପରେ ସେ କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ମିଳୁନାହିଁ ।
Also Read- ମାଲକାନଗିରିରୁ ୧୦ କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ