Add Zee Business As A Preferred Source
App

କୋଟିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ

ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କୋଟିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାମଲାକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିଥିଲା। ତଥାପି ସେତେବେଳେ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦାୟୀ କରାଯାଉଥିଲା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Oct 23, 2026, 03:19 PM IST|Updated: Oct 23, 2026, 03:43 PM IST
କୋଟିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ
Image Credit: ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଆସିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୋଟିଆ ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କାହିଁକି ହୋଇପାରିନାହିଁ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra is a seasoned media professional with more than 12 years of experience in the national media landscape. Having started his journey with Sambad, the state's number one daily newspaper, he transitioned to broadcast journalism with Kamyab TV. His career highlights include a pivotal role as a Programme Producer at Zee Media starting in 2016 and leading Odisha's digital operations for Network18 as Digital Head in 2022. Since 2023, he has been back with Zee Media, driving impactful content strategy.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News Today:୨୬ରେ ସାମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କା, ତିଦ୍ଦତରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂକମ୍ପରେ ୧୮ ମୃତ ସ
2
3
4
5