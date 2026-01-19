Advertisement
Zee OdishaOdisha PoliticsShreemayee Mishra: ନବୀନ ଓ ପାଣ୍ଡିଆନ୍‌ଙ୍କୁ ପୁଣି ସିଧାସଳଖ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ଶ୍ରୀମୟୀ, ପଚାରିଲେ- ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କିଏ?

Shreemayee Mishra: ନବୀନ ଓ ପାଣ୍ଡିଆନ୍‌ଙ୍କୁ ପୁଣି ସିଧାସଳଖ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ଶ୍ରୀମୟୀ, ପଚାରିଲେ- ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କିଏ?

BJD MLAs Suspension Row: ବିଧାୟକ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ଓ ସନାତନ ମହାକୁଡ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବନ ପରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ଉଷ୍ମ ରହିଛି। ଏହି ଦୁଇ ବିଧାୟକ ନିଲମ୍ୱନକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନେତା ମାନେ ଏହା ଉପରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି।

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Jan 19, 2026, 01:14 PM IST

ସୋମବାର ଦିନ ମିଶ୍ର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।

ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ର ନିଜ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ନୈତିକତା ହଜିଛି, ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାର ନୂଆ ପରିଭାଷା ଲେଖାହେଉଛି!।​ ୨ ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରି “ଅନୁଶାସନ”ର ପାଠ ପଢ଼ାଯାଉଛି । କୁହାଯାଉଛି ସେମାନେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଓ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ। କିନ୍ତୁ କିଏ କାହା ସହ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଛି ? ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କିଏ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି।"

ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ର ଆଗକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏଠି, କାହା ଅପାରଗତା ଓ କାହା ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ ଦଳ କ୍ଷମତାରୁ ଗଲା, ଆଉ ବିଧାୟକ ସଂଖ୍ୟା ୫୧ ରେ ସୀମିତ ରହିଲା? କାହାର ବିଶ୍ବାସଘାତକତା ପାଇଁ ଲୋକସଭାରେ ଦଳ “ଶୂନ” ହୋଇଗଲା? ଯେତେବେଳେ ହୋର୍ଡିଂରୁ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ଫଟୋ ହଟି ତାମିଲ୍ ଫଟୋ ରହିଲା, କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲା ସେ, ଜିରୋ ଟୋଲେରାନ୍ସ?

ଦଳ ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଲା ଏଥିରେ କାହାର ଷଡଯନ୍ତ୍ର ଥିଲା । ​କିଏ ସେହି ବିଭୀଷଣ-ବିଶ୍ବାସଘାତକ, ଯିଏ କୋଟିଏ କର୍ମୀ-ନେତାଙ୍କ ପଛରେ ଛୁରୀମାଡ଼ କଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦଳପତି ତାକୁ “ପ୍ରିୟପାତ୍ର” କରି ରଖିଛନ୍ତି ଓ କ’ଣ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ରହିଛି?"

ଶ୍ରୀମୟୀ ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ପୁଣିଥରେ ଦଳର ‘ଅନୁଶାସନ’କୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି । ସେ ନିଜ ପୋଷ୍ଟରେ ପଚାରିଛନ୍ତି, "ଦଳର ଜଣେ ନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଶାଳୀନ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରାଗଲା ଏବଂ ଶଙ୍ଖଭବନର ବୈଠକର ଭିଡିଓକୁ ଭାଇରାଲ୍‌ କରିବାର ଧମକ ଦିଆଗଲା । ସେତବେଳେ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଶାସନ। ଅତୀତରେ ଦଳକୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଗାଳି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଟିକେଟ୍ ବଣ୍ଟାଗଲା? କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେହି ‘ଜିରୋ ଟୋଲେରାନ୍ସ ଆଉ ‘ଡିସିପ୍ଲିନ’ ? ଜଣେ ଅଣଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରରେ ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କୁ “I am down but not out” କହି ଧମକାଉଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ‘ଅନୁଶାସନ’ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲା।

ଆଜି ଏମିତି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯିଏ ସେହି ଭଣ୍ଡ ସନ୍ୟାସୀକୁ ନେତା ବୋଲି ନମାନିବ, ତାଙ୍କୁ ଅନୁଶାସନହୀନ ଓ ବିଶ୍ବାସଘାତକର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯିବ ! ଏବେ ଦଳପତି ନିଜେ ନିଜ ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ।

ସେହି ଦୁଇ ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସାର୍ବଜନୀନ କରି ଦଳପତି ନିଜର ନିରପେକ୍ଷତା ପ୍ରମାଣିତ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ? ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ କାହିଁକି ଚୁପ୍, କ’ଣ ଅନ୍ୟାୟ ଏବେ ସୀମା ଲଙ୍ଘିଲାଣି ବୋଲି ହୃଦବୋଧ ହଉଛି ନା ଆଜ୍ଞା ହଜୁରୀ ଅଭ୍ୟାସ ଯାଇନି?

ବୋଧହୁଏ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ଦଳିଦେବା ପାଇଁ ଦଳପତି ଜାଣିଶୁଣି ଏହି *ତାମିଲ ଦମ୍ପତି* ଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା କୌଣସି ରାଜନୀତି ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ “Sadistic Pleasure” ପାଇବାର ଏକ ହୀନ ପ୍ରୟାସ । ଶ୍ରୀମୟୀ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମନେରଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସଡ଼ରଙ୍କୁ କେବେ କ୍ଷମା ଦେବନାହିଁ ।"

କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ୱର ମାସରେ ନିଲମ୍ୱିତ କରିଥିଲା। ରାଜନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମତରେ ଶ୍ରୀମୟୀଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଥିଲା। ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ୱନ କରାଯାଇଥିଲା।

