ଗିରଫ ଭୟରେ ଲୁଚିଛନ୍ତି ବୈଜୟନ୍ତ ଓ ଜାଗି ପଣ୍ଡା: ଅନୁଭବ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଶେଷରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ଟ୍ବିଟରରେ ବିଜେପି ନେତା ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଜାଗିମଙ୍ଗତ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ କଲେ ଟାର୍ଗେଟ୍। ଗିରଫ ଭୟରେ ପଣ୍ଡା ଦମ୍ପତି ଆତ୍ମ ଗୋପନ କରିଥିବାର ଆଣିଲେ ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ।

ନାବାଳିକା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ସାରୁଅ ଜମି ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତା ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଜାଗି ପଣ୍ଡା। ହାଇକୋର୍ଟରେ ସେମାନଙ୍କ ପିଟିସନ ଖାରଜ ପରେ ଟ୍ୱିଟ କରି ଜାଗିଙ୍କ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ଉପରେ ଅନୁଭବ ବର୍ଷିଛନ୍ତି । ଚ୍ୟାନେଲ ସବୁ ଜାଣିଶୁଣି ନିରବ ରହିଥିବାର ସେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି।

ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପଣ୍ଡା ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅନୁଭବ ଏକ ଟ୍ୱିଟ କରିଥିଲେ। ସେ ସେଥିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, "ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଓ ଜାଗି ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଘୃଣ୍ୟ ଅପରାଧକୁ ନେଇ କାହିଁକି ଆତ୍ମଘୋଷିତ ଓଡିଶାର ସବୁଠୁ ପାରଦର୍ଶୀ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ନିରବ ଅଛି। ସେମାନେ (ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ) କଣ ସତରେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି କି, ଗିରଫ ଭୟରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରବାର କେଉଁଠି ଲୁଚିଛନ୍ତି।"

Why is the self-declared most transparent news channel of Odisha @otvnews silent on @PandaJay & @JagiPanda’s heinous crimes !?!? Do they really don’t know where Mr.BP & his family are hiding in the fear of being arrested ?????

— Anubhav Mohanty (@AnubhavMohanty_) November 22, 2020