Zee OdishaOdisha Politics୨ ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍‌

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Mar 15, 2026, 07:54 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଦୁଇ ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି ହୋଇଛି । ଚକ୍ରମଣି କହଁର ଓ ନବ କିଶୋର ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ସୋ କଜ୍‌ ନୋଟିସ୍‌ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ୍‌ । ଆଜି ରାତି ୯ଟା ଭିତରେ ନବୀନ ନିବାସକୁ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଛି । ଦଳୀୟ ହ୍ବିପ ସତ୍ତ୍ବେ ୩ ଦିନ ହେଲା ମିଟିଂରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ, ଶ୍ରୀ ଚକ୍ରମଣି କହଁର, ବିଧାୟକ, ୮୨-ବାଲିଗୁଡ଼ା (ST) A.C. ଏବଂ ଶ୍ରୀ ନବ କିଶୋର ମଲ୍ଲିକ, ବିଧାୟକ, ୧୧୧-ଜୟଦେବ (SC) A.C. ଗତ ତିନି ଦିନ ଧରି ନବୀନ ନିବାସରେ ବିଜେଡି ସଭାପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଡକାଯାଇଥିବା ବୈଠକରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ନବୀନ ନିବାସରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହ୍ୱିପ୍ ଜାରି କରାଯିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକରେ ସେମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏହି ସୂଚନାକୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଭାବରେ ବିଚାର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ୧୫ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬ ରାତି ୯ଟା ସୁଦ୍ଧା ନବୀନ ନିବାସରେ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।

Also Read- Lucky Zodiac Signs: ୧୬ ମାର୍ଚ୍ଚ ସୋମବାର, ମହାଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ ୫ ରାଶି

Also Read- EPF Account Merge: ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ୨ଟି PF ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି କି? ଘରେ ବସି କରନ୍ତୁ ମର୍ଜ

Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

bjd politics
୨ ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍‌
lucky zodiac signs
Lucky Zodiac Signs: ୧୬ ମାର୍ଚ୍ଚ ସୋମବାର, ମହାଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ ୫ ରାଶି
Rain Alert
କରଞ୍ଜିଆ କିଆ ଗାଁରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ତାଣ୍ଡବ, ଉପୁଡ଼ିଲା ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ ଓ ଗଛ
New LPG Cylinder Rules
ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ସରକାର ଜାରି କଲେ ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା
Assembly Election 2026
Assembly Election 2026: ଆସାମ-ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସହ ତାମିଲନାଡୁ, ୫ଟି ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷ