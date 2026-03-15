୨ ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍‌

ଚକ୍ରମଣି କହଁର ଓ ନବ କିଶୋର ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ସୋ କଜ୍ ନୋଟିସ୍ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ୍ ।
Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଦୁଇ ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି ହୋଇଛି । ଚକ୍ରମଣି କହଁର ଓ ନବ କିଶୋର ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ସୋ କଜ୍ ନୋଟିସ୍ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ୍ । ଆଜି ରାତି ୯ଟା ଭିତରେ ନବୀନ ନିବାସକୁ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଛି । ଦଳୀୟ ହ୍ବିପ ସତ୍ତ୍ବେ ୩ ଦିନ ହେଲା ମିଟିଂରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ, ଶ୍ରୀ ଚକ୍ରମଣି କହଁର, ବିଧାୟକ, ୮୨-ବାଲିଗୁଡ଼ା (ST) A.C. ଏବଂ ଶ୍ରୀ ନବ କିଶୋର ମଲ୍ଲିକ, ବିଧାୟକ, ୧୧୧-ଜୟଦେବ (SC) A.C. ଗତ ତିନି ଦିନ ଧରି ନବୀନ ନିବାସରେ ବିଜେଡି ସଭାପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଡକାଯାଇଥିବା ବୈଠକରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ନବୀନ ନିବାସରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହ୍ୱିପ୍ ଜାରି କରାଯିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକରେ ସେମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏହି ସୂଚନାକୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଭାବରେ ବିଚାର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ୧୫ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬ ରାତି ୯ଟା ସୁଦ୍ଧା ନବୀନ ନିବାସରେ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
