N Bhaskar Rao: ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ନିଯୁକ୍ତିରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରି ଦଳ ଛାଡ଼ିଲେ ଏହି ଟାଣୁଆ ବିଜେଡି ନେତା

N Bhaskar Rao Quits BJD: ଦଳ ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରି ବରିଷ୍ଠ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ (ବିଜେଡି) ନେତା ଏନ ଭାସ୍କର ରାଓ ଦଳର ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟତାରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ରାଓ ଏବଂ ଲାଲ ବିହାରୀ ହିମିରିକା ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଇସ୍ତଫା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ରାଓ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ନିଯୁକ୍ତି ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେଇଛି। ସେ ଜଣେ ପରାଜିତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ନେତାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରାଯିବାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି।
ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ କଥା ହୋଇ ରାଓ କହିଛନ୍ତି, "ବିଜେଡି ସଭାପତି ଚୟନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେଇଛି। ଜଣେ ପରାଜିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସଭାପତି ପଦ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ୍ୟ ନେତାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି। ଆମେ ନବୀନ ବିରୋଧୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଜୁ ପ୍ରେମୀ। ଆମେ କର୍ମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଳନ କରିବୁ।"
ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆ ନଯିବାରୁ ସେ ନିରାଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ 'ବିଜୁ ସ୍ୱାଭିମାନ ମଞ୍ଚ' ନାମକ ଏକ ନୂତନ ସଂଗଠନ ଗଠନ କରି ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଯାତ୍ରା ଜାରି ରଖିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
ରାଓ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ପୂର୍ବତନ ନେତା ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ରାଓ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୂତନ ମଞ୍ଚର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ମୂଳ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା, ଯାହାକୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟପଟରେ କ୍ଷୀଣ କରିଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ଏକ ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡତାକୁ ପୁନର୍ବାର ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ।"