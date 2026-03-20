୧୦ ଛାତ୍ର ଓ ଯୁବ ନେତାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ୱନ କଲା ବିଜେଡି

Odisha Politics: ଦଳବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ହେବା ଅଭିଯୋଗରେ ୧୦ ଜଣଙ୍କୁ ନିଲମ୍ୱନ କରିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ । ସେମଧ୍ୟରେ ୩ ଜଣ ଯୁବ ଓ ୭ ଜଣ ଛାତ୍ର ବିଜେଡି ନେତା ରହିଛନ୍ତି । ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କମିଟିର ବୈଠକ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି ।
ନିଲମ୍ୱନ ହୋଇଥିବା ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି ଅଶୋକ ମିଶ୍ର, ଶୋଭନ ମହାନ୍ତି, ଅନୁପମ ଶତପଥି, ସୁଜିତ ପାଲଟାସିଂହ, ରଞ୍ଜିତ ଦାସ, ଅଭିନାଶ ମହାନ୍ତି, ଦେବିପ୍ରସାଦ ଲେଙ୍କା, ଅସିତ ରଞ୍ଜନ ଦାସ, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ସ୍ୱାଇଁ, ଦେବିପ୍ରସାଦ ରାଉତରାୟ ।
