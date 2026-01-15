ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ ଓ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ବିଜେଡିରୁ ନିଲମ୍ୱିତ

ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିଯୋଗରେ ବିଧାୟକ ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ ଓ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ବିଜେଡି ।
Odisha Politics: ଦଳର ୨ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ନିଲମ୍ୱିତ କରିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିଯୋଗରେ ବିଧାୟକ ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ ଓ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ବିଜେଡି ।
ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ପାଟକୁରା ବିଧାୟକ ଏବଂ ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି ଚମ୍ପୁଆ ବିଧାୟକ । ଉଭୟ ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ ଓ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ଗତ ୨୦୨୪ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ଟିକେଟରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ ।
ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବନ ପରେ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, 'ମୋତେ କାହିଁକି ନିଲମ୍ବନ କରାଗଲା ସେ ବାବଦରେ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ '। 'ଦଳ ତରଫରୁ ମୋତେ କିଛି କୁହାଯାଇନି' । 'ମୁଁ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରୁ ନିଲମ୍ୱନ ବାବଦରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି' । 'ମୁଁ କୌଣସି ଦଳବିରୋଧୀ କାମ କରିନାହିଁ' । 'ଦଳକୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବା ଭଳି କୌଣସି କାମ କରିନାହିଁ' । 'ମୁଁ ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲି' । 'ମୁଁ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ମେଳିକୁ ଯାଇନାହିଁ କି ଭୋଜି ଖାଇନାହିଁ' । 'ମୋ ବାପା ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଓ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସେ କଣ କରିବେ ତାହା ତାଙ୍କ କଥା' । 'ତାଙ୍କୁ ବିବାଦ ଭିତରକୁ ମୁଁ ଟାଣିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ' । 'ବିଜେଡିର କୌଣସି ନେତାଙ୍କ ସହ ମୋର ମତାନ୍ତର ନାହିଁ ବୋଲି ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି' ।
କ୍ୟାପଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଏବଂ ଗଣେଶ୍ବର ବେହେରା ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି । ଦଳକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାରୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଥିବା ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି । ସେହିପରି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦଳ ବିରୋଧୀ ଥିବାରୁ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ଗଣେଶ୍ବର ବେହେରା ।
