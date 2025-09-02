BJD Suspension: ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏହି ଦୁଇ ନେତାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କଲା ବିଜେଡି

BJD Suspends Two Leaders: ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅଭିଯୋଗରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଦୁଇ ଜଣ ଦଳୀୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ (ବିଜେଡି) ନିଲମ୍ବିତ କରିଛି।
Trending Photos
BJD Suspends Two Leaders: ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅଭିଯୋଗରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଦୁଇ ଜଣ ଦଳୀୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ (ବିଜେଡି) ନିଲମ୍ବିତ କରିଛି। ବିଜେଡିର ଉପ-ସଭାପତି (ମୁଖ୍ୟାଳୟ) ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ନିଲମ୍ବନ ଆଦେଶରେ ଗୋପ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୋରିଷପଡ଼ା (ସାମିଲି ଗୋପ)ର ଶ୍ରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ (କୁନା) ଓ ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗେଣ୍ଡାମାଳିର ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି।
୨ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶିତ ସରକାରୀ ସୂଚନାରେ ଦଳୀୟ ଆଚରଣ ଉଲ୍ଲଂଘନକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ସାଂଗଠନିକ ଅଖଣ୍ଡତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି।
ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ମେଣ୍ଟକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରୁଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ବିଜେଡି ତାର କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପୁନର୍ବାର ଦୋହରାଇଛି।