ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ଭାଗ ନେବନି

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆସନ୍ତାକାଲି ହେବାକୁ ଥିବା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ଭାଗ ନେବ ନାହିଁ। ଦଳ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ଥମିନ ପାରିବାରୁ ଏପରି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ବିଜେଡିର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ବିଜେପିକୁ ସହାୟକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ୭୮୨ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଗୃହକୁ ଏମାନେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ଲାଗି କୌଣସି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ଆବଶ୍ୟକ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧାରୁ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ସାଂସଦଙ୍କ ଭୋଟ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଅନୁସାରେ ୩୯୨ ଭୋଟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବିଜେଡିର ସାଂସଦମାନେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିବେ ତେବେ ଏହି ମ୍ୟାଜିକ୍ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ତଳକୁ ଖସି ଆସିବ।
ଏବେ ଏନ୍ଡିସଏ ପାଖରେ ଉଭୟ ଗୃହର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ହିସାବକୁ ନେଲେ ୪୨୨ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଜେପିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ସାଧାରଣ କଥା। କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ଚାହୁଁଛି । ଯେତେ ଅଧିକ ଭୋଟ ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଏ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦବୀକୁ ପଠାନ୍ତୁ। ଏଥିଲାଗି କଂଗ୍ରେସ ଓ ଅନ୍ୟ ନେତାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ଓ ଅନ୍ୟ ନେତାମାନେ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯାଏ ବିଜେଡି କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ନଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଓ୍ୱାକ୍ଫି ବିଧେୟକ ପାରିତ କରିବା ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା। ନବୀନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ଅକ୍ଷମ ହେବାରୁ ସାଂସଦମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ। ଯାହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା। ଏଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ପୁଣିଥରେ ଯେମିତି ସୃଷ୍ଟି ନ ହେବ ସେଥିଲାଗି ବିଜେଡି ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ ଉଚିତ ମନେ କରିଛି। ଏହା ହେଲେ ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ କଲେଜରେ ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇବ।
