'ଭାରତୀୟ ନାଗରିକତା ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା ସୋନିଆଙ୍କ ନାମ'

Sonia Gandhi Citizenship Row: ବିଜେପି ସାଂସଦ ତଥା ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରାଗ ଠାକୁର କଂଗ୍ରସ ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକତା ମିଳିବାର ତିନି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସାଂସଦ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାମ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା।
Sonia Gandhi Citizenship Row: ବୁଧବାର ଦିନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି) ଭୋଟ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ଜୋରଦାର ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି। ବିବିଜେପି ସାଂସଦ ତଥା ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରାଗ ଠାକୁର କଂଗ୍ରସ ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକତା ମିଳିବାର ତିନି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସାଂସଦ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାମ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇଟାଲୀରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକତା ପାଇବାର ତିନି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ୧୯୮୦ ମସିହାରେ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା।
ଠାକୁର ବିଜେପି ଆଇଟି ସେଲ୍ ମୁଖ୍ୟ ଅମିତ ମାଲବ୍ୟଙ୍କ ଦାବିକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରିଛନ୍ତି। ମାଲବ୍ୟ ତାଙ୍କ X ପୋଷ୍ଟରେ ୧୯୮୦ ମସିହାରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭାର ଏକ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରର ଭୋଟର ତାଲିକାର ଏକ କପି ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ, ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ, ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀ, ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଓ ମାନେକା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାମ ରହିଛି।
Sonia Gandhi’s tryst with India’s voters’ list is riddled with glaring violations of electoral law. This perhaps explains Rahul Gandhi’s fondness for regularising ineligible and illegal voters, and his opposition to the Special Intensive Revision (SIR).
Her name first appeared… pic.twitter.com/upl1LM8Xhl
— Amit Malviya (@amitmalviya) August 13, 2025
ବିରୋଧୀ ସାଂସଦଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଠାକୁର
ରାଏବରେଲି, ୱାୟାନାଡ, ଡାଇମଣ୍ଡ ହାର୍ବର ଏବଂ କନୌଜ ସଂସଦୀୟ ଆସନରେ ଭୋଟର ପଞ୍ଜିକରଣରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି) ଲୋକସଭା ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଭାଦ୍ରା, ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ ଏବଂ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛି। ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ଏହି ବିରୋଧୀ ନେତାମାନେ 'ଭୋଟ୍ ଚୋରି' ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଛନ୍ତି।
ଅନିୟମିତତା ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ସାଂସଦ
ବିଜେପି ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରାଗ ଠାକୁର ବୁଧବାର ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକ ସ୍ଲାଇଡ୍-ଶୋ ଉପସ୍ଥାପନା ମାଧ୍ୟମରେ ବିରୋଧୀ ନେତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରାଯାଉଥିବା ଏହି ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀଗୁଡ଼ିକର ଭୋଟର ତାଲିକାର 'ବିଶ୍ଳେଷଣ' କରି ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ଠାକୁର ତାମିଲନାଡୁର କୋଲାଥୁର ବିଧାନସଭା ଆସନ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ମୈନପୁରୀ ଲୋକସଭା ଆସନରେ ଭୋଟର ପଞ୍ଜିକରଣରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଥିଲେ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନରେ 'ହାଙ୍ଗାମା' ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଦ୍ରାବିଡ ମୁନେତ୍ର କାଝାଗମ (ଡିଏମକେ) ସୁପ୍ରିମୋ ଏମକେ ଷ୍ଟାଲିନ ଏବଂ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି (ଏସପି) ନେତା ଡିମ୍ପଲ ଯାଦବଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
'ଚୋର ମାଚାଏ ଶୋର': ଅନୁରାଗ
ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ସେ କଂଗ୍ରେସ, ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ, ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ଏବଂ ଡିଏମକେ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଅନୁରାଗ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ (ଏସଆଇଆର) ବିରୋଧରେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବିଜେପି ନେତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିରୋଧୀ ନେତାମାନେ ସେମାନଙ୍କର 'ଅବୈଧ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶ' ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 'ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ'କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, 'ବିରୋଧୀ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଏହି ଶବ୍ଦକୁ ଦେଖି ଲାଗୁଛି ଯେ 'ଚୋର ମାଚାଏ ଶୋର'।' ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଭୁଲ ଥିଲେ ସେମାନେ ଏବେ ଭୁଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି।
ବିଜେପି ନେତା କହିଛନ୍ତି, 'ରାୟବରେଲି, ୱାୟାନାଡ, କନୌଜରୁ ଡାଇମଣ୍ଡ ହାର୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ - ସବୁଠି ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଉଛି - ସେମାନେ କାହିଁକି ନକଲି ଭୋଟର ସୃଷ୍ଟି କଲେ? ସେମାନେ କ'ଣ 'ଭୋଟ ଚୋରି' ଏବଂ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଇସ୍ତଫା ଦେବେ?