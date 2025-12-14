ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମା ନନେବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନବୀନଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେଲା ବିଜେପି, କଂଗ୍ରେସ କହିଲା ଦୋମୁହାଁ ନୀତି

ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂଦେଓ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଧାନସଭାରେ ବିରୋଧୀଦଳ ନେତା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ କହିବାର ସୁଯୋଗ ଥିଲା । ହେଲେ ସେ କାହିଁକି ଆସିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜ ମତ ରଖିଲେ ନାହିଁ ?
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଗତକାଲି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମା ଗରିବଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ଦାନ କରିବାକୁ ଚିଠି ଲେଖିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ସରଗରମ । ନବୀନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ଉଭୟ ବିଜେପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ । ଆଜି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେଓ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ।
ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂଦେଓ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଧାନସଭାରେ ବିରୋଧୀଦଳ ନେତା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ କହିବାର ସୁଯୋଗ ଥିଲା । ହେଲେ ସେ କାହିଁକି ଆସିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜ ମତ ରଖିଲେ ନାହିଁ ? ଏହା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, କେବଳ ରାଜନୀତି । ସେହିପରି ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ନବୀନଙ୍କୁ ଆକ୍ଷେପ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନବୀନ ବାବୁ ବହୁତ ଧନୀ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଡ୍ରାମାକୁ ଲୋକମାନେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି । ବିଜୁ ବାବୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ଦରମା ନେଉଥିଲେ ସେ ନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି । ବିଧାନସଭାରେ ନବୀନ ବାବୁ ସେଦିନ କାହିଁକି ରହିଲେନି, ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ବିଲ୍ କୁ ବିରୋଧ କରିପାରିଥାନ୍ତେ । ସେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ନିଜ ଦଳର ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ କେହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମା ନେବେନି ବୋଲି । ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ବିଜେଡି ହିଁ ପୂର୍ବରୁ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ । ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ବିଧାନସଭାରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରମିଳାଙ୍କ ଦାବିକୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ସମର୍ଥନ ରହିଥିଲା । ଖଣି ଖାଦାନରେ ଅନେକ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି ସେସବୁର ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର ବୋଲି ଜୟନାରାୟଣ କହିଛନ୍ତି । ରାଜନୀତି ଜୀବନରେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡୁଛି କୌଣସି ସରକାର ସେ ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବେନି । ନବୀନ ବାବୁ ହୁଏତ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବନି ହେଲେ ତାଙ୍କ ବିଧାୟକମାନେ ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବେ ନା ।
ବିଧାୟକ ଗଣେଶ୍ବର ବେହେରା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନବୀନ ବାବୁ ଦରମା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ନୁହନ୍ତି ସେ ସେଥିପାଇଁ ମନା କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବଂ ମୋ ଭଳି ଅନେକ ବିଧାୟକଙ୍କର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମା ଆବଶ୍ୟକ । ମୁଁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଧାର କରୁଛି । ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କିନ୍ତୁ ଦଳୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମା ନେବା ପାଇଁ ସେ ବାରଣ କରି ନାହାନ୍ତି । ବିଜେଡି ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଦାବି କରିବା ସହ ବିଲ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା । ତେଣୁ ଦରମା ବୃଦ୍ଧିକୁ ବିରୋଧ କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁକି ଉଠୁଛି । ବିଧାୟକମାନେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛନ୍ତି ସେକଥା ଲୋକେ ବୁଝିବା ଦରକାର ବୋଲି ଗଣେଶ୍ୱର କହିଛନ୍ତି ।
କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ପବିତ୍ର ସାଉଁତା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଧାୟକଙ୍କ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମା ବିଲ୍କୁ ବିଜେଡି କାହିଁକି ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା ? ବିରୋଧୀଦଳ ନେତା ନବୀନ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମା ନ ନେବା ଘୋଷଣା ବିଜେଡିର ଦୋମୁହାଁ ନୀତି । ବିରୋଧୀଦଳ ନେତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ଏବଂ ସେ ପଲିଟିକାଲ୍ ଷ୍ଟଣ୍ଟ ପାଇଁ ଦରମା ନେବି ନାହିଁ ବୋଲି ନବୀନ କହୁଛନ୍ତି । ନବୀନ ଦଳ ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କରି ସାମ୍ନାକୁ ଆସନ୍ତୁ କାରଣ ତାଙ୍କ ଦଳର ନେତା କହୁଛନ୍ତି ଦରମା ବଢିବା ଠିକ୍, କାରଣ ପଇସା ନାହିଁ ବୋଲି ପବିତ୍ର ସାଉଁତା କହିଛନ୍ତି ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ଗତକାଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ 'X'ରେ ନବୀନ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମାକୁ ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ଦାନ କରିବାକୁ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି । ମୋ ଦରମା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉ ବୋଲି ନବୀନ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । ନବୀନ ଲେଖିଛନ୍ତି, ୨୫ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ପାଇ ଆସିଛି। ମୋ ପ୍ରତି ଏବଂ ମୋ ସ୍ୱର୍ଗତ ପିତା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଗଭୀର ଭାବେ କୃତଜ୍ଞ। ପୂର୍ବରୁ, ଆମର ପରିବାର କଟକରେ ଥିବା ଆମର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି 'ଆନନ୍ଦ ଭବନ' ଦାନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ସମାନ ଭାବରେ ମୁଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଭାବେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମା ଏବଂ ଭତ୍ତା ଦାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ।
