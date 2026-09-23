ପ୍ରଦେଶ ପ୍ରଭାରୀଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କଲା ବିଜେପି, ଡି ପୂରନ୍ଦେଶ୍ବରୀ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଭାରୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୩୬ ପ୍ରଦେଶ ପ୍ରଭାରୀଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରିଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି । ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଭାରୀ ଦାୟିତ୍ବ ପାଇଛନ୍ତି ଡି ପୂରନ୍ଦେଶ୍ବରୀ । ଡ. ସ୍ବଦେଶ ସିଂ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ସହପ୍ରଭାରୀ । ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ପ୍ରଭାରୀ ଜୟପ୍ରକାଶ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ପ୍ରଭାରୀ ଦେବେଶ କୁମାର । ସେହିପରି ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ ଡା ଅରବିନ୍ଦ ଭଦୋରିଆ, ଆସାମ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେଙ୍କୁ ପ୍ରଭାରୀ ଭାବେ ଚୟନ କରାଯାଇଛି ।
ବିହାର ପ୍ରଭାରୀ ହରିଶ ଦ୍ବିବେଦୀ, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ପ୍ରଭାରୀ ମହେନ୍ଦ୍ର ପାଣ୍ଡେ, ଛତିଶଗଡ଼ ପ୍ରଭାରୀ ସ୍ମୃତି ଈରାନୀ, ଦାଦ୍ରା ନଗର ହବେଲି ପ୍ରଭାରୀ ବର୍ଷାବେନ୍ ନରେନ୍ଦ୍ରଭାଇ, ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରଭାରୀ ବିନୟ ସହସ୍ରବୁଦ୍ଧେ, ଗୋଆ ପ୍ରଭାରୀ ଭାରତୀ ପ୍ରବୀଣ ପାୱାର, ଗୁଜରାଟ ପ୍ରଭାରୀ ତରୁଣ ଚୁଗ୍, ହରିୟାଣା ପ୍ରଭାରୀ ସ୍ମୃତି ଈରାନୀ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ପ୍ରଭାରୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଶର୍ମା, ଜାମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀର ପ୍ରଭାରୀ ସତୀଶ ପୁନିଆଁ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଭାରୀ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ପଟେଲ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପ୍ରଭାରୀ ହରିଶ ଦ୍ବିବେଦୀ, କେରଳମ ପ୍ରଭାରୀ ଏମ୍ ନାଗରାଜ, ଲଦାଖ ପ୍ରଭାରୀ ରାଜକୁମାର ଭାଟିଆ, ଲକ୍ଷଦୀପ ପ୍ରଭାରୀ ଚାର୍ଜ କୁରିଅନ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ପ୍ରଭାରୀ ବିପ୍ଳବ କୁମାର ଦେବ, ମଣିପୁର ପ୍ରଭାରୀ ରାଜଦୀପ ରାୟ, ମେଘାଳୟ ପ୍ରଭାରୀ କନାଦ ପୁରକାୟସ୍ଥ, ମିଜୋରାମ ପ୍ରଭାରୀ ଭଗବତ କରାଡ଼, ନାଗାଲାଣ୍ଡ ପ୍ରଭାରୀ ଅନୀଲି ଆଣ୍ଟୋନି, ପୁଡୁଚେରୀ ପ୍ରଭାରୀ କେ. ସୁରେନ୍ଦ୍ରନ, ପଞ୍ଜାବ ପ୍ରଭାରୀ ସତୀଶ ପୁନିୟା, ରାଜସ୍ଥାନ ପ୍ରଭାରୀ ସଞ୍ଜୟ ଭାଟିଆ, ସିକ୍କିମ ପ୍ରଭାରୀ ରାଜୁ ବିସ୍ତା, ତାମିଲନାଡୁ ପ୍ରଭାରୀ ରାମ ମାଧବ, ତେଲଙ୍ଗାନା ପ୍ରଭାରୀ ସୁନୀଲ ବଂଶଲ, ତ୍ରିପୁରା ପ୍ରଭାରୀ ଏମ୍ ଦେବବର୍ମନ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ପ୍ରଭାରୀ ବିନୋଦ ତାୱଡେ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ପ୍ରଭାରୀ ରାମ ମାଧବ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପ୍ରଭାରୀ ସୁନୀଲ ବଂଶଲ, ଅମିତ ମାଲବ୍ୟ, ସଦାନନ୍ଦ ତନୱାଡେ, କମଲଜିତ ସହରାବତ ସହପ୍ରଭାରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଛନ୍ତି ।