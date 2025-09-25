Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2936225
Zee OdishaOdisha Politics

BJP: ଦୁଇ ଓଡ଼ିଆ ନେତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀ ଦେଲା ବିଜେପି

ଆଞ୍ଚଳିକ ରାଜନୀତିକୁ  ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ଏ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ବିଜେପି ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇ ରହି ଆସିଛି। ବୈଜୟନ୍ତ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଓ ଆସାମ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସଂଗଠନ  ସଜାଡ଼ିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ। ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ-ମେ’ରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିବା ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଲାଗି ମୁରଲୀଧର ମହୋଲ ସହ ପ୍ରଭାରୀ ହେବେ। 

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Sep 25, 2025, 04:05 PM IST

Trending Photos

BJP: ଦୁଇ ଓଡ଼ିଆ ନେତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀ ଦେଲା ବିଜେପି

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ନିର୍ବାଚନ ମୁହାଁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ବିଜେପିର ରଣନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଓଡ଼ିଆ ନେତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।  ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଏହି ଦୁଇ ନେତା ସେ ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଭାରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା। 

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାଂସଦ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ରାଜ୍ୟର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଭାରୀ ଭାବେ ବିଜେପି ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି।  ଚଜଳିତ ବର୍ଷ ଦିଲ୍ଲୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳକୁ ସଫଳତାର ସହ ପରିଚାଳନା କରି ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିବା ବୈଜୟନ୍ତଙ୍କୁ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଦେଇ ବଡ଼ ଆଶା କରିଛି। କାରଣ ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପିର ପ୍ରବେଶ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ବିଜେପିକୁ ଆଶାତୀତ ସଫଳତା ଆଣିବା ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ରାଜନୀତିକୁ  ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ଏ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ବିଜେପି ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇ ରହି ଆସିଛି। ବୈଜୟନ୍ତ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଓ ଆସାମ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସଂଗଠନ  ସଜାଡ଼ିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ। ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ-ମେ’ରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିବା ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଲାଗି ମୁରଲୀଧର ମହୋଲ ସହ ପ୍ରଭାରୀ ହେବେ। 

ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ବିହାର ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଭାରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।  ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସିଆର ପାଟିଲ ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ  ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଶବ ପ୍ରସାଦ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସହ ପ୍ରଭାରୀ ଭାବେ ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି ବିଜେପି। ଅପରପକ୍ଷେ ନିର୍ବାଚନ ମୁହାଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବଙ୍କୁ ପ୍ରଭାରୀ ଏବଂ ସାଂସଦ ବିପ୍ଲବ କୁମାର ଦେବଙ୍କୁ ସହ ପ୍ରଭାରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Priyambada Rana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

BJP
BJP: ଦୁଇ ଓଡ଼ିଆ ନେତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀ ଦେଲା ବିଜେପି
top 10 news today
Top 10 News: ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ, ଛୁଟି ବାତିଲ୍ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
Bihar Election 2025
ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ମିଳିଲା ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ
India Squad
ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଘୋଷଣା, ବଦଳିଲେ ଉପ-ଅଧିନାୟକ; ଶେଷ ହେଲା ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କ...
Agni Prime missile
Agni Prime Missile:ଇତିହାସ ରଚିଲା DRDO, ପ୍ରଥମ ଥର ଟ୍ରେନ୍‌ରୁ ଉତ୍‌କ୍ଷେପଣ ହେଲା ମିଜାଇଲ୍‌ ଅଗ
;