Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3237745
Zee OdishaOdisha Politicsବିଜେପିର ବଡ ଘୋଷଣା, ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ

ବିଜେପିର ବଡ ଘୋଷଣା, ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ

ରାଜ୍ୟସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ ସକାଶେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରଯାଇଛି । ବିଜେପି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Jun 04, 2026, 07:31 PM IST

Trending Photos

ବିଜେପିର ବଡ ଘୋଷଣା, ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ହେବାକୁ ଥିବା ରାଜ୍ୟସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ ସକାଶେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରଯାଇଛି । ବିଜେପି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ।

ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ନିକଟରେ ବିଜେଡି ଓ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ପଦ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଦେବାଶିଷ । ଏଥିସହ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ବିଜେପି ଟିକେଟ୍‌ରେ ଦେବାଶିଷ ପୁଣି ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଯିବା ଏକପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି ।

Also Read- ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read- Airlines News: ଦିଲ୍ଲୀରେ ପାଗ ଖରାପ କାରଣରୁ ବଦଳିଲା ବିମାନର ଦିଗ

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Debashish Samantray
ବିଜେପିର ବଡ ଘୋଷଣା, ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ
cm mohan charan majhi
ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
aamir khan
Aamir Khan Third Marriage: ତୃତୀୟ ବିବାହ କରିବେ ଆମିର ଖାନ, ୫ ଜୁଲାଇରେ ଏହି ମହିଳାଙ୍କ ସହ ହେବ
Odia News
ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଅବକାରୀ SI ଛାୟାକାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ଅଡ଼ୁଆ ବଢିଲା
airlines news
Airlines News: ଦିଲ୍ଲୀରେ ପାଗ ଖରାପ କାରଣରୁ ବଦଳିଲା ବିମାନର ଦିଗ