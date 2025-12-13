Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3039736
Zee OdishaOdisha Politics

Kerala Election Results: ଥିରୁଅନନ୍ତପୁରମ ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିର ବଡ଼ ବିଜୟ, ପିଏମ୍ ମୋଦୀ କିହିଲେ- ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ

PM Modi on Kerala Win: କେରଳରେ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟ ଗଣତି ଶେଷ ହୋଇଛି। ଥିରୁଅନନ୍ତପୁରମରେ ଏନଡିଏ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଏନଡିଏର ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। 

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Dec 13, 2025, 05:01 PM IST

Trending Photos

PM Modi on Kerala Win
PM Modi on Kerala Win

PM Modi on Kerala Win: କେରଳରେ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟ ଗଣତି ଶେଷ ହୋଇଛି। ଥିରୁଅନନ୍ତପୁରମରେ ଏନଡିଏ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଏନଡିଏର ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଥିରୁଅନନ୍ତପୁରମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏଲଡିଏଫ ଏବଂ ୟୁଡିଏଫକୁ ମଧ୍ୟ ଟାଗ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ X ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଥିରୁବନନ୍ତପୁରମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ! ଥିରୁଅନନ୍ତପୁରମ ନଗର ନିଗମରେ ବିଜେପି-ଏନଡିଏକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜନାଦେଶ କେରଳ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଲୋକଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ କେବଳ ଆମ ଦଳ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ କରିପାରିବ। ଆମର ଦଳ ଏହି ସ୍ପନ୍ଦନଶୀଳ ସହରର ବିକାଶ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନର ମାନ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ କାମ କରିବ।"

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ଆଗକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଥିରୁବନନ୍ତପୁରମ ନଗର ନିଗମରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଫଳାଫଳ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ପରିଶ୍ରମୀ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର କୃତଜ୍ଞତା। ଆଜି କେରଳର ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର କର୍ମୀଙ୍କ ପିଢ଼ିର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ସଂଘର୍ଷକୁ ମନେ ରଖିବାର ଦିନ, ଯେଉଁମାନେ ଆଜିର ଫଳାଫଳକୁ ସମ୍ଭବ କରିଛନ୍ତି। ଆମର କର୍ମୀମାନେ ଆମର ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ!"

Add Zee News as a Preferred Source

କେରଳର ମ୍ୟୁନିସପାଲଟୀ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟର ମ୍ୟୁନିସପାଲଟୀ ନିର୍ବାଚନରେ ​​ବିଜେପି ଏବଂ NDA ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଥିବା କେରଳର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଁ ହୃଦୟର ସହିତ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। କେରଳର ଲୋକମାନେ UDF ଏବଂ LDF ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ସେମାନେ NDAକୁ ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି ଯାହା ସୁଶାସନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସହିତ #VikasitaKeralam ଗଠନ କରିପାରିବ।"

fallback

ଥିରୁବନନ୍ତପୁରମ ନଗର ନିଗମରେ NDA ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ମୋଟ ୫୦ଟି ଆସନ ଜିତିଛି। LDF ୨୯ ଟି, UDF ୧୯ଟି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୁଇଟି ଆସନ ଜିତିଛି। ୧୦୧ଟି ୱାର୍ଡ ବିଶିଷ୍ଟ ତିରୁବନନ୍ତପୁରମ ନଗର ନିଗମରେ ବିଜୟ ପାଇଁ ବହୁମତ ସଂଖ୍ୟା ୫୨ ।

About the Author
author img
Jagdish Barik

Journalist

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Kerala Election Results
ଥିରୁଅନନ୍ତପୁରମ ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିର ବଡ଼ ବିଜୟ, ପିଏମ୍ ମୋଦୀ କିହିଲେ- ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ
Odia News
WhatsApp: ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ହ୍ୱାଟସଆପର ନୂଆ ଫିଚରରେ ମିଳିବ ଏହି ସୁବିଧା...
Odisha Teacher Job
Odisha Teacher Job: ବାହାରିଲା ବମ୍ପର ନିଯୁକ୍ତି, ଟିଚିଂ ଓ ନନଟିଚିଂ ପାଇଁ କରିପାରିବେ ଆବେଦନ...
Rivaba Jadeja
ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ବିଦେଶକୁ ଯାଇ କରନ୍ତି ଖରାପ କାମ, ଜାଡେଜା ପତ୍ନୀଙ୍କ ଅଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବୟାନ
top 10 news today
Top 10 News: ମେସିଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ମମତା, କିସ୍‌ ଛାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବଡ ଅଭିଯୋଗ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର