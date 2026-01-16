BJP President Election:୨୦ ଜାନୁଆରୀରେ ବିଜେପିକୁ ମିଳିବ ନୂତନ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ୧୯ ରେ ହେବ ନାମାଙ୍କନ

BJP National President Election: ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଜାନୁଆରୀ ୨୦ ରେ ଏହାର ନୂତନ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିବ। ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଜାନୁଆରୀ ୧୯ ରେ ଅର୍ଥାତ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରାଯିବ।
BJP National President Election: ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଜାନୁଆରୀ ୨୦ ରେ ଏହାର ନୂତନ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିବ। ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଜାନୁଆରୀ ୧୯ ରେ ଅର୍ଥାତ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରାଯିବ। ସମ୍ବାଦ ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା ପିଟିଆଇ ଏହା ରିପୋର୍ଟ କରିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହା ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ବିଜେପି ଏହାର ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ନୀତିନ ନବିନଙ୍କୁ ଦଳର ସଭାପତି ଭାବରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଚୟନ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସମସ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜ୍ୟ ୟୁନିଟ୍ ସଭାପତି ଏବଂ ଜାତୀୟ ପଦାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଜାନୁଆରୀ ୧୯ ରେ ନାମାଙ୍କନ ଏବଂ ଏହା ପରଦିନ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।
ନୀତିନ ନବିନଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରିବା ପାଇଁ ତିନୋଟି ସେଟ୍ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରାଯିବ। ଗୋଟିଏ ସେଟ୍ ରେ ବିଜେପିର ୨୦ ରୁ ଅଧିକ ନିର୍ବାଚିତ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ରହିବ।
ଆଉ ଏକ ଚିଠିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏବଂ ବିଜେପି ନେତା ରାଜନାଥ ସିଂହ, ଅମିତ ଶାହ ଏବଂ ଜେପି ନଡ୍ଡା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବେ। ତୃତୀୟ ଚିଠିରେ ବିଜେପି ଜାତୀୟ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟମାନେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବେ।