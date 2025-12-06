Advertisement
ଦୀପାଳି ଦାସଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Dec 06, 2025, 08:50 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା ଦୀପାଳି ଦାସଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ। ଆଜି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖି ଟଙ୍କଧର କହିଛନ୍ତି ଯେ, 'ପାଣି ବିନା ମାଛ ଯେମିତି ଛଟପଟ ହୁଏ ଠିକ୍ ସେହିପରି କ୍ଷମତା ବିନା ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗତଃ ନବ ଦାସଙ୍କ ସୁପୁତ୍ରୀ ସୁଶ୍ରୀ ଦୀପାଳି ଦାସ'  । ଦେଢ ବର୍ଷ ଧରି କ୍ଷମତାରେ ରହିନଥିବାରୁ ଛଟପଟ ହେଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଝାରସୁଗୁଡାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । 

ଟଙ୍କଧର ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କିଛି ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ସରକାର ଏବଂ କ୍ଷମତା ତାଙ୍କର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଛଡା ଆଉ କେହି ସେ ଜାଗାରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ଏଭଳି ଅହଙ୍କାରରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି । କଥାରେ ଅଛି ଯେ, ଯେମିତି ଚଷମା ପିନ୍ଧେ ତାକୁ ଦୁନିଆଟା ସେମିତି ଦେଖାଯାଏ । କାରଣ ସିଏ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗତଃ ପିତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟରେ ଯେଉଁସବୁ କଳାକାରନାମା ଝାରସୁଗୁଡାରେ କରିଛନ୍ତି ସେ ବୋଧହୁଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ବାକି ଜନ ପ୍ରତିନିଧି ସମସ୍ତେ ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି । ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଥାଏ ଯେଉଁ ପରିବେଶରେ ଥାଏ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବଢିଥାଏ ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ପାଇଥାଏ ତାକୁ ସେଇଟା ହିଁ ବାକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ । 

ଝାରସୁଗୁଡାକୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ସହର କିଏ ବନେଇଥିଲା ? ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ ଯଦି ସେ ଭୁଲିଯାଇଛନ୍ତି, ସାରା ଝାରସୁଗୁଡାବାସୀ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପଛପଟେ ସହର ଭିତରେ ଅଳିଆ ପାହାଡ କିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ? ଟିକେ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ । ପରମାଣୁପୁରର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଟି ଜବରଦସ୍ତି ଆସ୍ ଗଦା କିଏ ପକେଇଥିଲା ? ସିରିଆପାଲି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଟ୍ରକ୍ ଚଢାଇ ଆସ୍ କିଏ ପକାଉଥିଲା ? ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର ଆସିବା ବେଳେ ଇଲିଗାଲ ଆସ୍ ଡମ୍ପିଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି । ଏ ସରକାରର ସଦିଛା ଅଛି ତେଣୁ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ସରକାର ଆସ୍ ଡମ୍ପିଂ ପଲିସି ଆଣିଛନ୍ତି । ଇଆଡେ ସିଆଡେ କେହି ଅଳିଆ ପକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ।

ଆପଣଙ୍କର ବାପା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ସମୟରେ ଝାରସୁଗୁଡାବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶୃତି ଦେଇଥିଲେ ମଙ୍ଗଳ ବଜାର ହସ୍ପିଟାଲ ଆମେ ଖୋଲିବୁ । କିନ୍ତୁ ଖୋଲିପାରିଲେ ନାହିଁ ହସ୍ପିଟାଲ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଧୋକ୍କା ଦେଲେ ଆପଣ । ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବାର ବର୍ଷେ ଭିତରେ ମଙ୍ଗଳ ବଜାର ହସ୍ପିଟାଲ ଖୋଲା ହେଇଛି । ଗରିବ ଲୋକମାନେ ସେବା ପାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି ? ଆପଣ ଦୀର୍ଘଦିନ ଝାରସୁଗୁଡାରେ ଶାସନ କଲା ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଘାଟ ଯୋଗାଇ ପାରିନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠି ଗାଧୁଆ ଘାଟ, ଚେଞ୍ଜିଂ ରୁମ୍ ବନିଗଲା ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି ? ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ହେଇଛି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି ? ଝାରସୁଗୁଡା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳିର ବିକାଶ ହେଉଛି ଏବଂ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ଯେ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିବ । କାରଣ ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ବିକାଶ କାହାର ନହେଉ ବିକାଶ କେବଳ ପରିବାରର ହେଉ । ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବିଧାୟକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ମନୋଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇ କହୁଛି, ଆପଣ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବିଧାୟିକା ଥିଲେ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେବ ବିଧାୟକ ହୋଇଛି ଥରେ ହିସାବ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସମୟରେ କଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ମୋ ସମୟରେ କଣ କରିଛି । ଯଦି ଦମ ଅଛି ସତସାହସ ଅଛି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସନ୍ତୁ । ଘରେ ବସି ଭାଈ ଭଉଣୀ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ଡକେଇ ବଟି ଆଦାୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ବୋଧ ହୁଏ ପିଡା ହେଉଛି । ଇଏ ଆଉ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ, ଏଠି ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ବିକାଶରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ । ମୁଁ ଭାବୁଛି ନବୀନ ବାବୁ କିଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଦଳରେ ରଖିଛନ୍ତି ? ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ କାଢନ୍ତୁ । ଏମାନେ କେବେ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ । ଆପଣ ପରାଜୟକୁ ସ୍ୱିକାର ନକରି ବିଳିବିଳେଇ ହେଲେ ନିଜେ କଷ୍ଟ ପାଇବେ ।

Soubhagya Ranjan Mishra

