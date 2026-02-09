Advertisement
ବିଜେପି ବିଧାୟିକା ଉପାସନା ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ତେରଛା ବାଣ, ଜବାବ ରଖିଲେ ସଞ୍ଜୟ ଦାସବର୍ମା

ଉପାସନା ନାଁ ନ ନେଇ ସଞ୍ଜୟ ଦାସବର୍ମା ଏବଂ ବିଜେଡିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍‌ କରିଛନ୍ତି । କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ବିଜେପିରେ ମିଶିବା ପରେ ତେରେଛା ବାଣ ମାରି ଉପାସନା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେ ସାଇକ୍ଲୋନ ଭଳିଆ ଆଗେଇ ଯାଉଛୁ, ଆଉ ଅଟକିବୁ ନାହିଁ ।

Feb 09, 2026

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ୩ଟି ମାଙ୍କଡ଼ ଉପାଖ୍ୟାନ କଥା ଉଠାଇ ବିଜେଡିକୁ ନିଶାନା କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ବିଧାୟିକା ଉପାସନା ମହାପାତ୍ର। ସେମାନେ ଖରାପ ଦେଖୁ ନଥିଲେ, କହୁ ନଥିଲେ, ଖରାପ ଶୁଣୁ ନଥିଲେ। ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟର ଭଲ ଦେଖିବନି, ଭଲ ଶୁଣିବନି, ଭଲ କହିବନି ଧାରାରେ ଚାଲିଛି ବୋଲି ଉପାସନା କହିଛନ୍ତି। 

ଉପାସନା ନାଁ ନ ନେଇ ସଞ୍ଜୟ ଦାସବର୍ମା ଏବଂ ବିଜେଡିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍‌ କରିଛନ୍ତି । କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ବିଜେପିରେ ମିଶିବା ପରେ ତେରେଛା ବାଣ ମାରି ଉପାସନା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେ ସାଇକ୍ଲୋନ ଭଳିଆ ଆଗେଇ ଯାଉଛୁ, ଆଉ ଅଟକିବୁ ନାହିଁ । ବିଜେଡିରେ ସସପେଣ୍ଡ୍‌, ବହିଷ୍କାର କରି କରି ମୁଖିଆକୁ ମିଶାଇ ମାତ୍ର ୩ ରହିବେ । ଜଣେ ତାମିଲନାଡୁରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ଉପକୁଳିଆ, ଆଉ ନିଜେ ମୁଖିଆ । ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ୩ଟି ମାଙ୍କଡ଼ ଉପାଖ୍ୟାନ କଥା ଉଠାଇ ନିଶାନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ଖରାପ ଦେଖୁ ନଥିଲେ, କହୁ ନଥିଲେ, ଖରାପ ଶୁଣୁ ନଥିଲେ । ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟର ଭଲ ଦେଖିବନି, ଭଲ ଶୁଣିବନି, ଭଲ କହିବନି ଧାରାରେ ଚାଲିଛି । ବିଜେପିର ଯେମିତି ମିଶ୍ରଣ ଚାଲୁଛି, ବିଜେଡିର ସେମିତି ନିଲମ୍ବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥିବ ।

ଅନ୍ୟପଟେ, ବିଧାୟିକା ଉପାସନାଙ୍କ ତେରଛା ବାଣର ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ଦାସବର୍ମା । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଜେଡି କିଣାବିକାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି । ସେଠାକାର ଜନପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଥମେ ବ୍ରହ୍ମଗିରିବାସୀଙ୍କ ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ କରନ୍ତୁ । ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, ଲୋକପ୍ରିୟତା ପ୍ରମାଣିତ କରନ୍ତୁ ଏହା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମତ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେବା । ଦଳବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କୃଷପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ବହିଷ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

