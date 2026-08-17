ବିଜେପି ଜାତୀୟ ସାଂଗଠନିକ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଘୋଷଣା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଜେପି ଜାତୀୟ ସାଂଗଠନିକ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ନୂଆ ଟିମ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ନିତିନ ନବୀନ । ୧୩ ଜଣଙ୍କୁ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଦାୟିତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି । ତେବେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା । ବିଏଲ. ସନ୍ତୋଷଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ (ସଂଗଠନ) ଦାୟିତ୍ବ ମିଳିଛି ।
୮ ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିଛି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଦାୟିତ୍ବ । ତାଲିକାରେ ବିନୋଦ ତାୱାଡେ, ସୁନିଲ ବଂଶଲ, ବିପ୍ଳବ କୁମାର ଦେବ, ସ୍ମୃତି ଈରାନୀ ଅଛନ୍ତି । ୧୬ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ପାଦକ ଦାୟିତ୍ବ ମିଳିଛି । ପୀୟୂଷ ଗୋୟଲଙ୍କୁ ମିଳିଛି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଦାୟିତ୍ବ । ସମ୍ବିତ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଉତ୍ତରପୂର୍ବ ସଂଯୋଯକ ଦାୟିତ୍ବ ମିଳିଛି ।
ନୂଆ ଟିମ୍ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ନିତିନ ନବୀନ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ନବନିଯୁକ୍ତ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ପୂରା ଉତ୍ସାହରେ ଭରା ନୂଆ ଟିମ୍ ସଂଗଠନକୁ ଆଗକୁ ନେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଦିଗଦର୍ଶନରେ କାମ କରିବ ନୂଆ ଟିମ୍ । ବିକଶିତ ଭାରତ ଓ ଦେଶ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସଂଗଠନ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କରିବୁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟୀର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଟିମ୍ ର ସମସ୍ତ ନବନିଯୁକ୍ତ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି । ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ପୁନଃ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟର ସଂଯୋଜକ ରୂପେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଡକ୍ଟର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା।… pic.twitter.com/amYHBtLW2U
— Manmohan Samal (@SamalManmohan7) August 17, 2026