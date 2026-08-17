Add Zee Business As A Preferred Source
App

ବିଜେପି ଜାତୀୟ ସାଂଗଠନିକ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଘୋଷଣା

୮ ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିଛି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଦାୟିତ୍ବ । ତାଲିକାରେ ବିନୋଦ ତାୱାଡେ, ସୁନିଲ ବଂଶଲ, ବିପ୍ଳବ କୁମାର ଦେବ, ସ୍ମୃତି ଈରାନୀ ଅଛନ୍ତି ।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Aug 17, 2026, 03:35 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 05:04 PM IST
ବିଜେପି ଜାତୀୟ ସାଂଗଠନିକ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଘୋଷଣା
Image Credit: ୮ ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିଛି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଦାୟିତ୍ବ ।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha Flood: ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳକୁ ପହଞ୍ଚାଯାଉଛି ରିଲିଫ୍- ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
2
3
4
5