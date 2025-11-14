Advertisement
ବିଜେପିର ନୂଆ ଚାଣକ୍ୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଯୁଆଡେ ଗଲେ ପଦ୍ମ ଫୁଟାଇଲେ!

ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ବିଜୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ଗତ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ବିହାରର ପ୍ରଭାରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ । ଏଥିସହ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବିହାର ସହିତ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା 

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Nov 14, 2025, 06:22 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଆ ପୁଅଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କର ସେ ବିଶ୍ଵାସରେ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ଆଞ୍ଚ ଆଣିବାକୁ ଦେଲେନି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ । ଆଶାଠୁ ବହୁ ଅଧିକ ଭୋଟରେ ବିହାରରେ ବିଜେପି ଜିତିଛି । ଓଡ଼ିଆ ପୁଅଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦୃଢ଼ ରଣନୀତି ପାଇଁ ସଭିଏଁ ଗର୍ବ କରୁଛନ୍ତି।

ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳରେ NDA ମେଣ୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ବିଜେପିର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଐତିହାସିକ ଥିଲା, ଏକକ ବୃହତ ଦଳ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ଏଥିରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା।

ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​​NDA ମେଣ୍ଟ ଏକ ବିଶାଳ ବହୁମତ ହାସଲ କରିଛି। ଏହି ମେଣ୍ଟର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (BJP) ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦଳ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ, ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ।

ଯଦିଓ ଏହି ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମୋଦୀ ଏବଂ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ପିଠିରେ ଲଦାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ରଣନୀତି ପଛରେ ଥିବା ନେତାମାନେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେହି ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନାମ ରହିଛି । ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ବିଜୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ଗତ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ବିହାରର ପ୍ରଭାରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ । ଏଥିସହ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବିହାର ସହିତ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ସେ ୨୦୧୨ ମସିହାରେ ବିହାରରୁ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ତଥାପି, ବିହାରର ପ୍ରଭାରୀ ହେବା ପରେ ସେ ଦଳର ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫଳ ଦେଇଛି।

ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବିହାର ରାଜନୀତି ଏବଂ ବିଜେପି ସଂଗଠନରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି। ଦଳ ଭିତରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବାରେ ଅନେକ ଅବଦାନ ରଖିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ବିହାର ସହିତ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହୋଇଥିଲା।

ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ନାମ ପ୍ରାୟତଃ ବିଜେପିର ଚାଣକ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ଆସେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବିଜେପିର 'ନୂତନ' ଚାଣକ୍ୟ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଯେଉଁଠାରେ ସଂଗଠନ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ସେଠାରେ ଦଳ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ଏବଂ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟିଛି। 

ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ନନ୍ଦିଗ୍ରାମ ଆସନ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିଲେ। ତା'ପରେ ୨୦୧୭ରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଏବଂ ୨୦୨୨ ରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଉଭୟ ସ୍ଥାନରେ ବିଜେପି ଦୃଢ଼ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା। ସେହିପରି ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ କାମ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ନଜର ଆସିଥିଲା। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ହରାଇ ବିଜେପି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସରକାର ଗଠନ କରିଥିଲା। ଏହି ବିଜୟରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରଣନୀତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଆସୁଥିଲେ।

୨୦୨୪ ମସିହାରେ କ୍ଷମତା ବିରୋଧୀ ଲହର ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଜେପି ହରିୟାଣାରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା ତାପରେ ହରିୟାଣା ନିର୍ବାଚନର ଦାୟିତ୍ୱ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା । ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, ବିଜେପି ହରିୟାଣାରେ ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ୯୦ ବିଧାନସଭା ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ୪୮ଟିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ସରକାର ଗଠନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା ।

