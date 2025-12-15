Nitin Nabin's Net Worth: ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନୀତିନ ନବୀନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୂଚନା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଠାରେ ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ଧନୀ ବିଜେପିର ନୂତନ ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ନୀତିନ ନବୀନ।
BJP President Nitin Nabin Net Worth: ବିଜେପି ନୀତିନ ନବୀନଙ୍କୁ ଏହାର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି। ୪୫ ବର୍ଷୀୟ ନୀତିନ ନବୀନଙ୍କ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ଅନେକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ତଥାପି ରାଜନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି ଭବିଷ୍ୟତର ରାଜନୈତିକ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଛି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ନୀତିନ ନବୀନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିବରଣୀ ଜାଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ନୀତିନ ନବୀନଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିର ପରିମାଣ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି।
ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଦଲିଲ ଅନୁଯାୟୀ ବିଜେପିର ନୂତନ ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତିଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ୩.୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଟେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟ ୫୬.୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ନୀତିନ ନବୀନଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ଆୟ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଷୟରେ କହିଲେ ସେ ପ୍ରାୟ ୪.୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବାର୍ଷିକ ଆୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ନୀତିନ ନବୀନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପାଞ୍ଚଟି ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରହିଛି। ଯଦିଓ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବି ଗୁରୁତର ନୁହେଁ। ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟରକୁ ଦେଖିଲେ ସେ ବାଙ୍କିପୁର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରୁ ଚାରିଥର ବିଧାୟକ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଆସନଟି ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ପିତା ସ୍ୱର୍ଗତ ନବୀନ କିଶୋର ପ୍ରସାଦ ସିହ୍ନା ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ।
