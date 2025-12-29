ଭୁବନେଶ୍ବର ପାଇଁ ବିଜେପିର ନୂଆ ଟିମ୍, ୨୧ ଜଣଙ୍କୁ ସାମିଲ୍

ଭୁବନେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ସାଂଗଠନିକ ସଭାପତି ହୋଇଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର । ଆଉ ୮ ଜଣଙ୍କୁ ଉପସଭାପତି ଦାୟିତ୍ବ ମିଳିଛି ।
Odisha Politics: ଭୁବନେଶ୍ବର ପାଇଁ ନୂଆ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି । ନୂଆ ଟିମ୍ରେ ବିଜେପି ୨୧ ଜଣଙ୍କୁ ସାମିଲ୍ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଭୁବନେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ସାଂଗଠନିକ ସଭାପତି ହୋଇଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର । ଆଉ ୮ ଜଣଙ୍କୁ ଉପସଭାପତି ଦାୟିତ୍ବ ମିଳିଛି । ସେହିପରି ୩ ଜଣ ସାଧାରଣ ସଂପାଦକ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଆଉ ୮ ଜଣଙ୍କୁ ସଂପାଦକ ଦାୟିତ୍ବ ମିଳିଛି । ଏଥିସହ ଜଣଙ୍କୁ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଦାୟିତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି ।
