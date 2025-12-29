Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3057854
Zee OdishaOdisha Politicsଭୁବନେଶ୍ବର ପାଇଁ ବିଜେପିର ନୂଆ ଟିମ୍, ୨୧ ଜଣଙ୍କୁ ସାମିଲ୍

ଭୁବନେଶ୍ବର ପାଇଁ ବିଜେପିର ନୂଆ ଟିମ୍, ୨୧ ଜଣଙ୍କୁ ସାମିଲ୍

ଭୁବନେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ସାଂଗଠନିକ ସଭାପତି ହୋଇଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର । ଆଉ ୮ ଜଣଙ୍କୁ ଉପସଭାପତି ଦାୟିତ୍ବ ମିଳିଛି । 

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Dec 29, 2025, 10:47 PM IST

Trending Photos

ଭୁବନେଶ୍ବର ପାଇଁ ବିଜେପିର ନୂଆ ଟିମ୍, ୨୧ ଜଣଙ୍କୁ ସାମିଲ୍

Odisha Politics: ଭୁବନେଶ୍ବର ପାଇଁ ନୂଆ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି । ନୂଆ ଟିମ୍‌ରେ ବିଜେପି ୨୧ ଜଣଙ୍କୁ ସାମିଲ୍‌ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଭୁବନେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ସାଂଗଠନିକ ସଭାପତି ହୋଇଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର । ଆଉ ୮ ଜଣଙ୍କୁ ଉପସଭାପତି ଦାୟିତ୍ବ ମିଳିଛି । ସେହିପରି ୩ ଜଣ ସାଧାରଣ ସଂପାଦକ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଆଉ ୮ ଜଣଙ୍କୁ ସଂପାଦକ ଦାୟିତ୍ବ ମିଳିଛି । ଏଥିସହ ଜଣଙ୍କୁ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଦାୟିତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି ।

Also Read- 2026 Horoscope: ୨୦୨୬ ମସିହାଟି ୧୨ ରାଶି ପାଇଁ କେମିତି ରହିବ ଫଳାଫଳ? ପଢନ୍ତୁ ରାଶିଫଳ

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read- New Year 2026: 8th Pay Commission ସହ EPFO, ନୂଆ ବର୍ଷରେ ହେବ ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ ! ଜାଣନ୍ତୁ

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

top 10 news today
Top 10 News: ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗଡିବ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ, ଦ୍ବାରଫିଟା ନୀତି ଅପଡେଟ୍ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
tarot card reading
Tarot Card Reading: ଆଦିତ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ଯୋଗରୁ ସିଂହ ତୁଳା ସହ ଏହି ରାଶିକୁ ଲାଭ
Odisha news
ବାରମ୍ବାର ତାଗିଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଦେଶରେ ଇସ୍କନ ତରଫରୁ ହୋଇଆସୁଛି ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା
Maoist IED Recovered
ବିଜାପୁରରେ ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ଠାବ କଲେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ
weather report
Weather Report: ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଓ କୁହୁଡ଼ି ହେବା ନେଇ ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...