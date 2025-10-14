BJP Candidates List: ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଜାରି କଲା ବିଜେପି, ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ

Bihar BJP Seats Candidates List: ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେପି ନିଜର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଜାରି କରିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ୭୧ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏନଡିଏ ଭିତରେ ଆସନ ବଣ୍ଟନ ପୂର୍ବରୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ବିଜେପି ୧୦୧ଟି ଆସନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛି।
ବିଜେପି ତାରାପୁରରୁ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ, ଲଖିସରାଇରୁ ବିଜୟ ସିହ୍ନା, ସିୱାନରୁ ମଙ୍ଗଳ ପାଣ୍ଡେ ଏବଂ ଦାନାପୁରରୁ ରାମ କୃପାଳ ଯାଦବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି।
ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା: