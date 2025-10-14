Advertisement
BJP Candidates List: ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଜାରି କଲା ବିଜେପି, ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ

Bihar BJP Seats Candidates List: ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେପି ନିଜର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଜାରି କରିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ୭୧ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏନଡିଏ ଭିତରେ ଆସନ ବଣ୍ଟନ ପୂର୍ବରୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ବିଜେପି ୧୦୧ଟି ଆସନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛି।

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Oct 14, 2025, 03:04 PM IST

Bihar BJP Seats Candidates List: ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେପି ନିଜର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଜାରି କରିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ୭୧ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏନଡିଏ ଭିତରେ ଆସନ ବଣ୍ଟନ ପୂର୍ବରୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ବିଜେପି ୧୦୧ଟି ଆସନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛି। ବିଜେପି ବିହାର ସଭାପତି ପୂର୍ବରୁ ସୂଚାଇ ଦେଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ତାଲିକା ଏବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପ୍ରଥମ ତାଲିକାରେ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ନାମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।

ବିଜେପି ତାରାପୁରରୁ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ, ଲଖିସରାଇରୁ ବିଜୟ ସିହ୍ନା, ସିୱାନରୁ ମଙ୍ଗଳ ପାଣ୍ଡେ ଏବଂ ଦାନାପୁରରୁ ରାମ କୃପାଳ ଯାଦବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି।

ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା:

