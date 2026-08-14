Add Zee Business As A Preferred Source
App

BJD VS BJP: ବନ୍ୟାକୁ ନେଇ ନବୀନଙ୍କ ପୋଷ୍ଟକୁ ବିଜେପିର କଟାକ୍ଷ !

ବିରଞ୍ଚି ତ୍ରିପାଠୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବନ୍ୟା ପରିଚାଳନାରେ ସରକାର ବ୍ୟସ୍ତ, କିନ୍ତୁ ନବୀନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ?

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Aug 14, 2026, 04:44 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 04:44 PM IST
BJD VS BJP: ବନ୍ୟାକୁ ନେଇ ନବୀନଙ୍କ ପୋଷ୍ଟକୁ ବିଜେପିର କଟାକ୍ଷ !
Image Credit: ନବୀନଙ୍କ ଏଭଳି ଚଞ୍ଚକତାକୁ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ବିରଞ୍ଚି ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି ।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଲାଞ୍ଚ ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ BDA ପୂର୍ବତନ ସେକ୍ସନ ଅଫିସର
2
3
4
5