ପିଏମ୍ ମୋଦୀ ଏବଂ ଦେଶକୁ ଅପମାନିତ କରିବାକୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ କରୁଛନ୍ତି ବିଦେଶୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟର ବ୍ୟବାହାର: BJP

BJP Targets Rahul Gandhi: ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶ, ମାଲେସିଆ, ସିଙ୍ଗାପୁର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶରେ ଥିବା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ବାମପନ୍ଥୀ ଇକୋସିଷ୍ଟମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Nov 27, 2025, 04:57 PM IST

BJP Targets Rahul Gandhi: ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶ, ମାଲେସିଆ, ସିଙ୍ଗାପୁର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶରେ ଥିବା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ବାମପନ୍ଥୀ ଇକୋସିଷ୍ଟମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ବିଜେପି ଦାବି କରିଛି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ମିଡିଆ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ପବନ ଖେରାଙ୍କ 'X' ଆକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକାରେ ଅବସ୍ଥିତ।

ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଦଳର ସାଂସଦ ତଥା ଜାତୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ବିଭିନ୍ନ X ଆକାଉଣ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଯାହାକୁ ନେଇ ସେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏସବୁ ବିଦେଶରୁ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ସେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ, ବିଜେପି-ଆରଏସଏସ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଅଭିଯାନ ଦେଖାଇଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ କଂଗ୍ରେସର 'ଭୋଟ ଚୋରି' ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲା।

ଏହି ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକର କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ତୁରନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ୨୦୧୪ ମସିହାରୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ, ବିଶେଷକରି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ତାଙ୍କର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏବଂ ପରାମର୍ଶଦାତା ଦଳ ଏବଂ ବାମପନ୍ଥୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏବଂ ଭାରତକୁ ଅପମାନିତ କରିବାରେ କୌଣସି ରାସ୍ତା ଛାଡି ନାହାନ୍ତି। 

ପାତ୍ର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଏଥିପାଇଁ ବିଦେଶୀ ଶକ୍ତିଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛାଇ ନାହାଁନ୍ତି। ସେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶ, ମାଲେସିଆ, ସିଙ୍ଗାପୁର ଏବଂ ଆମେରିକା ସମେତ ଅନେକ ଦେଶରେ X ଆକାଉଣ୍ଟ ତିଆରି କରି ଭାରତରେ ବିଜେପି-ଆରଏସଏସ ଏବଂ ମୋଦୀ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ପ୍ରଚାର କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।

ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ X ଏକ ନୂତନ ଫିଚର ପ୍ରଚଳନ କରିବା ପରେ ଏହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ​​ଯାହା ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ, ଆକାଉଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି ତାରିଖ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୂଚନା ଆକ୍ସେସ୍ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ସେ ଆହୁରି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଫିଚର ଆସିବା କରିବା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ପବନ ଖେଡ଼ାଙ୍କ X ଆକାଉଣ୍ଟ ଆମେରିକାରେ ଥିବା ଜଣାପଡିଥିଲା।

About the Author
author img
Jagdish Barik

Journalist

...Read more

