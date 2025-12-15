Advertisement
BMC ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା; ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ମତଦାନ ଏବଂ କେବେ ବାହାରିବ ଫଳାଫଳ?

BMC Election 2026: ମୁମ୍ବାଇ ନଗର ନିଗମ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ସୋମବାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁମ୍ବାଇ ନଗର ନିଗମ (BMC) ଏବଂ ଅନ୍ୟ ୨୮ଟି ନଗର ନିଗମ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ୧୫ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ଭୋଟ ଗଣତି ୧୬ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ରେ ହେବ।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Dec 15, 2025, 06:12 PM IST

BMC Election 2026: ମୁମ୍ବାଇ ନଗର ନିଗମ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ସୋମବାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁମ୍ବାଇ ନଗର ନିଗମ (BMC) ଏବଂ ଅନ୍ୟ ୨୮ଟି ନଗର ନିଗମ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ୧୫ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ଭୋଟ ଗଣତି ୧୬ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ରେ ହେବ। ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଏହି ଘୋଷଣା ମୁମ୍ବାଇରେ 'ଭୋଟ ଚୋରି' ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ବଢ଼ୁଥିବା ରାଜନୈତିକ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଛି। ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନଗର ନିଗମ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ନକଲି ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ଯୋଡା ଯାଇଛି।

ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟରେ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମୋଟ ୩୪.୮ ନିୟୁତ ଭୋଟର ଯୋଗ୍ୟ। ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଦିନେଶ ୱାଘମାରେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ସଚିବ ସୁରେଶ କାକାନି କହିଛନ୍ତି,

  • ନାମାଙ୍କନ: ୨୩ ଡିସେମ୍ବରରୁ ୩୦ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫
  • ନାମାଙ୍କନ ଯାଞ୍ଚ: ୩୧ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫
  • ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର: ୨ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬
  • ପ୍ରତୀକ ଆବଣ୍ଟନ: ୩ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬
  • ଭୋଟଦାନ: ୧୫ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬
  • ଗଣନା: ୧୬ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬

କହି ରଖୁଛୁ ମୁମ୍ବାଇ ନଗର ନିଗମର କାଉନସିଲରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ୭ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୨ ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ସହରର ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ହାତରେ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ତିନି ବର୍ଷ ପରେ ମୁମ୍ବାଇ ନଗର ନିଗମ ନିର୍ବାଚନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।

