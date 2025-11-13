Mukul Roy: ଏହି ନେତାଙ୍କ ବିଧାୟକ ପଦ ରଦ୍ଦ କଲେ ହାଇକୋର୍ଟ

Calcutta High Court Mukul Roy disqualification: ଗୁରୁବାର ଦିନ କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟ ଦଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିରୋଧୀ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭାରେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମୁକୁଲ ରାୟଙ୍କ ସଦସ୍ୟତା ବାତିଲ କରିଛନ୍ତି।
Calcutta High Court: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ବିଶ୍ୱାସୀ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ମୁକୁଲ ରାୟଙ୍କୁ କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ଦିନ କୋର୍ଟ ଦଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିରୋଧୀ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭାରେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମୁକୁଲ ରାୟଙ୍କ ସଦସ୍ୟତା ବାତିଲ କରିଛନ୍ତି। ରାୟ ମେ ୨୦୨୧ ରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି) ଟିକେଟରେ ଗୃହକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେହି ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ସେ ଟିଏମସି ମୁଖ୍ୟ ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏବଂ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମହାସଚିବ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟର ଶାସକ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଅମ୍ବିକା ରାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାୟର ଆବେଦନ ଉପରେ ରାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସମୟରେ ବିଚାରପତି ଦେବାଂଶୁ ବସାକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ଏକ ଡିଭିଜନ ବେଞ୍ଚ ରାୟଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାର ସଦସ୍ୟତାରୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
ଦଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିରୋଧୀ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ରାୟଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ବିଧାନସଭା ବାଚସ୍ପତି ବିମାନ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଅଧିକାରୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ଅଧିକାରୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ରାୟ ବିଜେପି ଟିକେଟରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରେ ଶାସକ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାରତୀୟ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହୋଇପାରେ। ଏପରି ଭାହରେ କୌଣସି ହାଇକୋର୍ଟ "ଦଳ ବିରୋଧୀ" କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅଭିଯୋଗରେ ଜଣେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ପବ୍ଲିକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ କମିଟି (PAC)ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।