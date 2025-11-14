Bihar Election Result 2025: ବିହାର ଫଳାଫଳ ଖୋଲିଦେଲା ବିଜେପି ପାଇଁ ନୂଆ ରାସ୍ତା; ନୀତିଶଙ୍କ ବିନା ଗଠନ କରିପାରିବ ସରକାର

Bihar Election Result: ବିଜେପି ୧୦୧ ଆସନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରି ଖବର ଲେଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୯୧ ସିଟ୍ ରେ ଅଗ୍ରଣି ରହିଛି। ଏହି ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ବିଜେପି ବିହାରରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦଳ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି। ୨୦୧୦ ରେ ବିଜେପି ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ଆସନ ଜିତିଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ JDU ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦଳ ଥିଲା। ଏଥର ପରିସ୍ଥିତି ଭିନ୍ନ।
Bihar Election Result 2025: ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ସମସ୍ତ ଏକଜିଟ୍ ପୋଲକୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି। ମୋଟ ୧୧ଟି ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଓ ପୋଲ ଡାଏରୀ NDA କୁ ୧୮୪ ରୁ ୨୦୬ ଆସନ ଜିତିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୨୦୦ ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏହି ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ବିଜେପିର ପ୍ରଦର୍ଶନ। ବିଜେପି ୧୦୧ ଆସନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରି ଖବର ଲେଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୯୧ ସିଟ୍ ରେ ଅଗ୍ରଣି ରହିଛି। ଏହି ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ବିଜେପି ବିହାରରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦଳ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି। ୨୦୧୦ ରେ ବିଜେପି ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ଆସନ ଜିତିଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ JDU ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦଳ ଥିଲା। ଏଥର ପରିସ୍ଥିତି ଭିନ୍ନ।
ଜେଡିୟୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି କିନ୍ତୁ ୭୯ ଆସନ ସହିତ ଏହା ବିଜେପିଠାରୁ ୧୨ ପଛରେ ଅଛି। ଏହି ସ୍ଥିତି ବିଜେପି ପାଇଁ ଜେଡିୟୁ ବିନା ମଧ୍ୟ ବିହାରରେ କ୍ଷମତାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖୋଲିଯାଉଛି। ଚିରାଗ ପାସୱାନଙ୍କ ଏଲଜେପି-ଆର, ଜିତନ ରାମ ମାଞ୍ଝିଙ୍କ ଏଚ୍ଏଏମ୍ ଏବଂ ଉପେନ୍ଦ୍ର କୁଶୱାହାଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଲୋକମୋର୍ଚ୍ଚା ସହିତ ମିଶି ଏହି ପଥ ହାସଲ କରିହେବ। ବିହାର ବିଧାନସଭାରେ ବହୁମତ ସଂଖ୍ୟା ୧୨୨। ଏବେ କେବଳ ବିଜେପି ପାଖରେ ୯୧ ଆସନ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ହନୁମାନ ବୋଲି କହୁଥିବା ଚିରାଗ ପାସୱାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ୨୧ ଆସନ ଅଛି। ଏକାଠି ସେମାନେ ୧୧୨ରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏଚ୍ଏଏମର ପାଞ୍ଚଟି ଆସନ ଏବଂ ଆରଏଲଏମର ଚାରିଟି ଆସନ ମିଶି ୧୨୧ ହୁଏ। ଜଣେ ବିଏସ୍ପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ଜିତି ପାରିନ୍ତି ବୋଲି ମନେହୁଏ।
ବିଏସ୍ପିର ସମର୍ଥନ ସହିତ ବିଜେପି ବହୁମତ ହାସଲ କରିପାରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଦଳର କିଛି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଗୃହରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ କରି ବହୁମତ ହାସଲ କରାଯାଇପାରିବ। ତଥାପି ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିକଳ୍ପ ଏବଂ ବିଜେପି ଏପରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। କାରଣ ନୀତିଶ କୁମାର ବିହାରରେ ଏକ କାରଣ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଦଳ ଚାହାଁନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କର ସରକାର ଗଠନ କରିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ଏପରି ସରକାରରେ ଆରାମଦାୟକ ହେବେ କାରଣ ଯଦି ସେ ବିଜେପି ଛାଡିଦିଅନ୍ତି ତେବେ ବହୁତ କମ୍ ସିଟ୍ ପାଇଥିବା RJD ମଧ୍ୟ ସପୋର୍ଟ ଦେଇପାରେ।