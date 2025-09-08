Naveen Patnaik: ନେତାଙ୍କୁ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିପାରିବେ ତ ନବୀନ!
Naveen Patnaik: ନେତାଙ୍କୁ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିପାରିବେ ତ ନବୀନ!

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Sep 08, 2025, 09:09 AM IST

Naveen Patnaik:ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆସନ୍ତାକାଲି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ। ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ କିଏ ହାରିବ ବା କିଏ ଜିତିବ ତାହା ଯେତିକି ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ନୁହେଁ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ  ବିଜେଡିର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ବିଜେଡି ଏକାଠି ରହିବ ନା ଭାଗ ଭାଗ ହୋଇ ଭୋଟ ଦେବ? ଅର୍ଥାତ୍‍ ନବୀନଙ୍କ ବିଜୟ ହେବ ନା ପରାଜୟ?

କାରଣ ଓ୍ୱାକଫ୍‍ ବିଧେୟକ ଭୋଟ ସମୟରେ ବିଜେଡିରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବିଭାଜନ ହେଲା ତାହା ବିଜେଡିର ମଞ୍ଜ ଦୋହଲି ଥିବା ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲା। ମୂଳ ନେତୃତ୍ୱକୁ ନେତାମାନେ ମାନି ନଥିଲେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ନବୀନଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିଥିବା ନେତାଙ୍କ  ବିରୋଧରେ ବିଜେଡି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବି ଗ୍ରହଣ କରିପାରି ନଥିଲା। ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା ଦଳରେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍‍ ପନ୍ଥୀ ସାଂସଦମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ବିଜେପିକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ।  ଏହାକୁ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ଶଙ୍ଖ ଭବନଠାରୁ ନବୀନ ନିବାସ ଯାଏ ବିଦ୍ରୋହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏବେ ଉପ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ଏମିତି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ପୂରା ଜୋରଦାର ହୋଇଛି। 

ହେଲେ ଏ ଚର୍ଚ୍ଚାଠୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ତଥା ବିଜେଡିକୁ ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧିବା ଲାଗି ନବୀନ ଦିଲ୍ଲୀଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ନବୀନ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜଣାଇ ନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍‍ ଦଳ ଏକାଠି ହୋଇ ଜଣଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବ ନା ଅଲଗା ଅଲଗା ବିବେକାନୁମୋଦିତ ଭୋଟ ଦେବ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। 

ଏହି ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ପଛରେ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ କାରଣ ହେଉଛି ବିଜେଡିରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବିବାଦ। ଏହି ବିବାଦରେ ବସମଗ୍ର ବିଜେଡି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ନବୀନ ପନ୍ଥୀ ଓ ଅନ୍ୟଟି ପାଣ୍ଡିଆନ୍‍ ପନ୍ଥୀ। ଏହି ପନ୍ଥ-ବାଦ ହେତୁ ବଜେଟ୍‍ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷମ ହୋଇଥିଲା।  ବିଜେଡି ରାଜନୀତି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା। କାରଣ ଓ୍ୱାକ୍‍ ବିଧେୟକରେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ବେଳେ ରାତାରାତି ବିଜେଡିର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳିଗଲା। ନବୀନଙ୍କ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅମାନ୍ୟ କରି କିଛି ନେତା  ଏନ୍‍ଡିଏ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିନେଇ କୌଣସି ପୂର୍ବ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନଥିଲା। ବରଂ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଦଳର ନେତା ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ଏକ ଟ୍ୱିଟ ପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ବିବେକ ଅନୁସାରେ ଭୋଟି ଦେବାର ପରମ୍ପରା ବିଜେଡିରେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହି ଭୋଟରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିଥିଲେ। ଏବେ ବି ବିଜେପି ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଦେବା ଲାଗି ରାଜ୍ୟସଭାର କିଛି ବିଜେଡି ସାଂସଦ ଖୋଲା ଖୋଲି ମନା କରିଛନ୍ତି। ନବୀନ ଏ ନେଇ କୌଣସି ଆଦେଶ ଦେଇ ନାହାନ୍ତି। 

ପୁଣି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଦଳ ଏହି ଭୋଟ ଦାନରେ କୌଣସି  ହ୍ୱିପ୍‍ ବା ଆଦେଶ ଜାରି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଓ୍ୱାକଫ ବିଧେୟକ ବେଳେ ହ୍ୱିପ ଜାରିର ସୁବିଧା ଥାଇ ମଧ୍‍ୟ ଦଳ ସେ ସୁବିଧା ନେଇ ନଥିଲା। ଏବେ ସ୍ୱାଧୀନ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିବାର ସୁବିଧା ଥିବାରୁ ଦଳରେ କହି ସଭାପତିଙ୍କ ଆଦେଶର ବିରୋଧରେ ଭୋଟଦାନ କରିଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ସଭାପତି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ କଲେଜର ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ଏକ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ସାମ୍ବିଧାନିକ ନିୟମ ବଳବତ୍ତର ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପରୋକ୍ଷରେ ନିଜ ନିଜ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନିଜ ଦ୍ୱାରା ଚୟନିତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବା ଲାଗି ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଆନ୍ତି। 

ବିଜେଡି ଗଲା ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଏକତ୍ରିତ ଭାରବେ ନିଜର ଭୋଟ ଦେଇ ଆସୁଥିଲା। ହେଲେ ରାଜ୍ୟ କ୍ଷମତାରୁ ଅପସାରିତ ହେବା ପରେ ଦଳରେ ବିଭେଦ ଯଥେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଛି। ନିଜକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ପରିଚିତ କରୁଥିବା ନବୀନଙ୍କ ସେବକ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍‍ଙ୍କୁ ନେଇ ଦଳ ଦୁଇ ଭାଗ ହୋଇଛି। କିଛି ନେତା ନିଜକୁ ପାଣ୍ଡିଆନ୍‍ ପନ୍ଥୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି ନବୀନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ପାଣ୍ଡିଆନ୍‍ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ  ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଦଳରେ ଏପରି ଭିନ୍ନ ମତକୁ ଦେଖି ନବୀନ ନିବାସରେ ଅନେକ ସମୟରେ ବିଦ୍ରୋହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପାଣ୍ଡିଆନ୍‍ ପରୋକ୍ଷରେ ନବୀନଙ୍କୁ ନିନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା।

କିନ୍ତୁ ନବୀନ ଏହାକୁ ନେଇ ବିଚଳିତ ହୋଇ ନାହାନ୍ତି।  ପାଣ୍ଡିଆନ୍‍ଙ୍କୁ ଏ ବାବଦରେ କୌଣସି ତାଗିଦ ମଧ୍ୟ କରି ନାହାନ୍ତି। ବରଂ ପାଣ୍ଡିଆନ୍‍ ଦଳ ପାଇଁ ଅନେକ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦେଖି ନବୀନଙ୍କଠାରୁ ପୁରୁଣା ନେତାମାନେ ଦୂରେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।

ଓ୍ୱାକଫ୍‍ ବିଧେୟକ ପରିତ ହେବା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁଭଳି ବିଦ୍ରୋହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ତାହା ଏଯାଏ ଥମି ନାହିଁ। ବିଭନ୍ନ ସମୟରେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍‍ଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହୋଇଛି। ନିକଟରେ ନବୀନ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବାବେଳେ ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଖବର ନଦିଆଯିବା ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲା। ବିଜେଡି ନେତାମାନଙ୍କୁ ପାଣ୍ଡିଆନ୍‍ଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁଜାତା ପରାମର୍ଶ ଦେବା ଏବଂ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଖୋରାକି ଦେଇଥିଲା। ଏପରିକି ସୁଜାତା ଆଗକୁ ଦଳର ସଭାପତି ହେବେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି। ଯେହେତୁ ପାଣ୍ଡିଆନ୍‍ଙ୍କୁ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ କହି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ସେ ସୁଜାତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଦଳକୁ ହାଇଜାକ୍‍ କରିବେ ବୋଲି ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି। ହେଲେ ଏ ନେଇ ବିଜେଡି ବା ନବୀନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ। 

ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଜେଡିଯେ ସଂଗଠିତ ଭାବେ ଭୋଟ ଦେବ ତାହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇପାରୁ ନାହିଁ। ଏଣୁ ନବୀନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତାଙ୍କ ସହ ଏ ବାବଦରେ ଆଳଷାଚନା କରିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ପୁଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି ଓ ଦଳ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ ବିଜେଡି-ବିଜେପି ଭିତରେ ପ୍ୟାଚ୍‍ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଉଦ୍ୟମ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ପୁଣି ଏସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଯବନୀକା ଆସନ୍ତା କାଲି ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ।

