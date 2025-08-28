Voter Adhikar Yatra: ଭୋଟ୍ ଅଧିକାର ରାଲିରେ ପିଏମ ମୋଦୀଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗତ ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଶାଳୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ! ରାହୁଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ

Voter Adhikar Yatra: ବିଜେପି କହିଛି ଯେ 'ଏହା ଏପରି ଭୁଲ ଯେ ରାହୁଲ ଏବଂ ତେଜସ୍ୱୀ ହଜାର ଥର କାନ ଧରି ବସି କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ବିହାରର ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବେ ନାହିଁ।' ପାଟନାରେ ଜଣେ ବିଜେପି ନେତା ରାହୁଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ଦାୟର କରିଛନ୍ତି।
Voter Adhikar Yatra Rally: କଂଗ୍ରେସ 'ଭୋଟ୍ ଅଧିକାର ଯାତ୍ରା' ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗତ ମା'ଙ୍କ ବିଷୟରେ 'ଆପତ୍ତିଜନକ ଏବଂ ଅଶାଳୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ'କୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି) କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛି। ବିଜେପି କହିଛି ଯେ 'ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କ ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗତ ମା'ଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶାଳୀନ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜାଜନକ।' ବିଜେପି କହିଛି ଯେ 'ଏହା ଏପରି ଭୁଲ ଯେ ରାହୁଲ ଏବଂ ତେଜସ୍ୱୀ ହଜାର ଥର କାନ ଧରି ବସି କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ବିହାରର ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବେ ନାହିଁ।' ପାଟନାରେ ଜଣେ ବିଜେପି ନେତା ରାହୁଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ଦାୟର କରିଛନ୍ତି।
ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଜୋରଦାର ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ବିଜେପି ଦାବି କରିଛି ଯେ "ଭୋଟ ଅଧିକାର ଯାତ୍ରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଥିଲା ଏବଂ ଅପମାନ, ଘୃଣା ଏବଂ ଅସଭ୍ୟତାର ସମସ୍ତ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଏହି ଘଟଣା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ରାଜନୀତି ଏହାର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି।"
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ
ଏହି କଥିତ ଅଶାଳୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ପାଟନାର ଗାନ୍ଧୀ ମୈଦାନ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଏଫଆଇଆର ବିଜେପି ନେତା କୃଷ୍ଣ ସିଂହ କଲ୍ଲୁ ଦାୟର କରିଛନ୍ତି। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମଞ୍ଚରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବାରମ୍ବାର ଅଶାଳୀନ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ମାମଲାଟି ଦରଭଙ୍ଗା ଜିଲ୍ଲାର, ଯେଉଁଠାରେ ସିମରି ବିଥୌଲିରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭୋଟର ଅଧିକାର ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ମଞ୍ଚରୁ ଏହା କରାଯାଇଥିଲା।
ସୀତାମାଢ଼ିରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ, 'ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ସେମାନେ ବିହାରରେ ନିର୍ବାଚନ ଚୋରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠାରେ ଭୋଟର ଅଧିକାର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏହି ଲୋକମାନେ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ବିହାରର ଲୋକମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ସଚେତନ ଏବଂ ସେମାନେ ବିଜେପି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ବିହାରରେ ଗୋଟିଏ ବି ଭୋଟ ଚୋରି କରିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଭୋଟ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଦମନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏବଂ ମୁଁ ଏହି ମଞ୍ଚରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେମାନେ କେବେବି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଦମନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଛୁ।'