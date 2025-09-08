ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁଣି ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ: ବିଜେଡି ଭୋଟକୁ ନଜର
Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Sep 08, 2025, 09:35 AM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି ଆଜି ଦୁଇଦିନିଆ ଦିଲ୍ଲୀଗସ୍ତରେ ସକାଳୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଉପରାଷ୍ଟପ୍ରତି ନିର୍ବାଚନ ଥିବାରୁ ଦଳୀୟ ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏ ଗସ୍ତ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଅଚାନକ ଗସ୍ତ ବିଜେପି-ବିଜେଡି ସମୀକରଣକୁ ବଦଳାଇବା ଲାଗି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। 
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଦଳର ସଭାପତି ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦିଲ୍ଲୀଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏହି ତିନିଜଣଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀଗସ୍ତ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୀକରଣକୁ  ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛି। ବିଶେଷ କରି ବିଜେଡି ସାଂସଦଙ୍କ ଭୋଟ ପାଇଁ  ସେମାନେ ଉଦ୍ୟମ କରିପାରନ୍ତି। ଏପରିକି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ। ଏହା ବିଜେପି-ବିଜେଡି ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଫାଟକୁ ମୁଜିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। 
ସରକାର ଗଠନ ପରେ ବିଜେପି-ବିଜେଡି ଭିତରେ ଫାଟ ଉତ୍କଟ ହୋଇଛି। ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଦଳ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦଳର ସାଂସଦମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ଦଳର ନିୟନ୍ତ୍ରଶ ରହିପାରୁନାହିଁ। ଦଳର ସାଂସଦମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ  ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ ଯେମିତି ଏନ୍‍ଡିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ପଡ଼ିବ ସେଥିଲାଗି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ହେଉଥିବା ଉଦ୍ୟମ ଆଜି ଏହି ନେତାମାନଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ବିଜେଡି ଭୋଟକୁ ଏକତ୍ରିତ ଭାବେ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବାରୁ ନେତାମାନେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯଦି ଏହା ହୁଏ ତେବେ ଦୁଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭିତରେ କିଛି ସହଯୋଗୀତା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ଅର୍ଥାତ୍‍ ପ୍ୟାଚ୍‍ ପଡ଼ିପାରେ। 
ଗତ ୫ ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀଗସ୍ତ ସାରି ଫେରିଥିଲେ। ସେତେବଳେ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭୋଟିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଦଳର ରାଜ୍ୟସଭାପତି ମଧ୍‍ୟ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ରହିଥିଲେ।

Prabhudatta Moharana

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁଣି ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ: ବିଜେଡି ଭୋଟକୁ ନଜର
