Nov 17, 2025, 05:39 PM IST

ବିଜେପି ଅଫିସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କହିଲେ ‘ମନକୀ ବାତ୍‍ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଚାର’

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ମନ୍‍କୀ ବାତ୍‍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବିଜେପିର ପ୍ରଚାର। ନୂଆପଡ଼ା ବିଜୟ ଅଭିଯାନ। ମନ୍‍କୀ ବାତ୍‍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମସ୍ତ ୩୫୮ ବୁଥରେ ପ୍ରସାରଣ କରିବା ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ସାକାର କରି ଦଳର ପହଞ୍ଚକୁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି  ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି।

ଆଜି ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ତ କର୍ମୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ‘ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, ପରିଶ୍ରମ କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ  ବିଜେପି ଦଳ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ସମୟ ଦେଇପାରେ ନାହିଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଲାଗି। ଏହାର କାରଣକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ ଯାଇ ମୋହନ ଦଳର ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ‘ ଆମ ଦଳର ବାରମାସରେ ତେର ପର୍ବ ପାଳନ  ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ଏହି ପର୍ବ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଭୁଲିଯାଉ। ଏହା ଭିତରେ ଆମ କାହାରି ଧନ୍ୟବାଦ ବା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେବା ପାଉ ନାହୁଁ। ଏଥିଲାଗି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ବି ଭାବନ୍ତି ପାର୍ଟି ଆମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲା ନାହିଁ। ଏଣୁ ଆଜି ହେଉଛି ସେହିଦିନ ଯେଉଁଠାରେ କର୍ମୀଙ୍କ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମର ସ୍ୱିକୃତୀ ଦେବାର ଦିନ। ନୂଆପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେପିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କିଏ ଦୁଆର ଦୁଆର ବୁଲିଛି ତ କିଏ ଅପହଞ୍ଚ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଉ କିଏ ଏଠାରେ ବସି କର୍ମୀଙ୍କ ମେନାବଳ ବଢ଼ାଇବା ସହ ସୋଶାଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିଛି। ଏ ସମସ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦର ପାତ୍ର ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି।  

ସେ କହିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆପଡ଼ା ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହେଲା, ଏହା କେବଳ ରାଜନୀତିକ ବିଜୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଶ୍ୱାସ, ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ, ସେବା ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ସାମୁହିକ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ପ୍ରତୀକ। ଆମ ବିଜୟ ଅଭୂତ ପୂର୍ବ ଓ ଐତିହାସିକ ଥିଲା। ବିହାରରେ ଆମେ ବିପୁଳ ଲାଭ କରିଛୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ପାଇଛୁ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି।

About the Author
author img
Zee Odisha Desk

