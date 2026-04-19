ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ ଅଧିନିୟମ ପ୍ରସଙ୍ଗ, କଂଗ୍ରେସକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସାଂସଦ ବାଂଶୁରୀ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି ଆଜି କଂଗ୍ରେସକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ନିଜ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଜିକା ଦିନରେ ନାରୀ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ପାରଦର୍ଶିତା ଦେଖାଇ ପାରିଛନ୍ତି । ୧୪୦ କୋଟି ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଦେଶରେ ଅଧା ହେଉଛନ୍ତି ମହିଳା । ନାରୀ ଶକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାର ଜବାବ ଦେବେ । ସଂସଦ ଓ ବିଧାନସଭାରେ ନାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ବ ବୃଦ୍ଧି ଚାହୁଁନି କଂଗ୍ରେସ । କାରଣ ବିଲ୍ ପାସ୍ ହୋଇଥିଲେ ୨୭୨ ମହିଳା ସଂସଦକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତେ । ମାତୃଶକ୍ତିକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଶପଥ ନେଇ ସାରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏହାକୁ ରୋକି ଦେଲୁ ତାହା ଭୁଲ୍ । ମୋଦୀ ଯାହା ପଣ କରିଥାନ୍ତି, ତାହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ମୋହନ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ।
ସେହିପରି ସାଂସଦ ବାଂଶୁରୀ ସ୍ବରାଜ ମଧ୍ୟ ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ ଅଧିନିୟମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି । ଭୁବନେଶ୍ବର ସ୍ଥିତ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନିଜ ଅଭିଭାଷଣ ରଖି କଂଗ୍ରେସକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ବାଂଶୁରୀ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କଂଗ୍ରେସର ବିରୋଧ ପାଇଁ ନାରୀ ହକ୍କୁ ରୋକାଯାଇଛି । ୪୦ ବର୍ଷ ହେଲା ନାରୀ ତାହାର ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରି ଆସିଛି । ଏହା ଶ୍ରେୟର ଲଢ଼େଇ ନୁହେଁ କହି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅପିଲ୍ କରିଥିଲେ । କିଛି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ବ କମିଯାଉଛି ବୋଲି ବିଭ୍ରାନ୍ତି ପ୍ରଚାର କରାଗଲା। ଗୃହ ଭିତରେ ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥ୍ୟ ରଖିଲେ। ମାତ୍ର ରାଜନୈତିକ ସ୍ବାର୍ଥକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଇ ବିରୋଧୀ ବିଲ୍କୁ ବିରୋଧ କଲେ । ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ବେ ଆମେ ପଛକୁ ଫେରିବୁନି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ନିଶ୍ଚିତ ନାରୀଙ୍କୁ ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବେ ବୋଲି ବାଂଶୁରୀ କହିଛନ୍ତି ।
