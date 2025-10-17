Odisha Congress: ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସର ଷ୍ଟାର୍‌ ପ୍ରଚାରକ ଘୋଷଣା, ପ୍ରଚାର କରିବେ ୪୦ ହେଭିୱେଟ୍

Nuapada By-Election: ନୂଆପଡ଼ା ବିଧାନସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଅଖିଳ ଭାରତ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି (AICC) ଏହାର ୪୦ ଜଣିଆ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକଙ୍କ ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଏହି ତାଲିକାରେ ଅଭିଜ୍ଞ ଜାତୀୟ ନେତା, ଆଞ୍ଚଳିକ ହେଭିୱେଟ୍ ଏବଂ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସ୍ୱରର ମିଶ୍ରଣ ରହିଛି। ଯାହା ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଆସନରେ ଏକ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଦଳର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସଙ୍କେତ ଦିଏ।
ଏହି ପ୍ରଚାରକମାନେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରୁ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ସାରା ବୁଲିବେ, ରାଲି କରିବେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବୈଠକ କରି ଦଳର ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ।
ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସର ୪୦ ଜଣ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରଙ୍କ ତାଲିକା:
1. ଶ୍ରୀ ଅଜୟ କୁମାର ଲାଲ୍ଲୁ
2 ଶ୍ରୀ ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ
3 ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କଦମ୍
4 ଶ୍ରୀ ଭୁପେଶ ବାଘେଲ
5 ଶ୍ରୀ ସଚିନ୍ ପାଇଲଟ୍
6 ଶ୍ରୀ ସପ୍ତଗିରି ଉଲ୍କା
7 ଶ୍ରୀ ଏ ରାବନ୍ଥ ରେଡ୍ଡୀ
8 ଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲୁ ଭଟ୍ଟୀ ବିକ୍ରମାର୍କା
9 ଗିରିଧର ଗୋମାଙ୍ଗ
10 ଶ୍ରୀ କାହ୍ନେୟା କୁମାର
11 ଶ୍ରୀ ନିରଂଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ
12 ଶ୍ରୀ ଜୟଦେବ ଜେନା
13 ଶ୍ରୀ ସରତ ପଟ୍ଟନାୟକ
14 ଶ୍ରୀ ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ
15 ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା
16 ଶ୍ରୀ ଶାହନାୱାଜ ଚୌଧୁରୀ
17 ଶ୍ରୀ କିଶୋର ପଟେଲ
18 ଶ୍ରୀ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର
19 ଶ୍ରୀ ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି
20 ଡ.ସି.ଏସ.ରଞ୍ଜନ ଏକା
21 ଶ୍ରୀ ସାନ୍ତୋଶ ସିଂ ସାଲୁଜା
22 ଶ୍ରୀମତୀ ସସ୍ମିତା ବେହେରା
23 ଶ୍ରୀ ଦ୍ୱାରିକା ପ୍ରସାଦ ଯାଦବ
24 ଶ୍ରୀ ଜନକ ଧ୍ରୁ
25 ଶ୍ରୀ ତାମ୍ରଦ୍ୱାଜ ସାହୁ
26 ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ
27 ଶ୍ରୀ ଶିବକୁମାର ଦହରିଆ
28 ଶ୍ରୀ ସୁରେଶ କୁମାର ରାଉତ
29 ଶ୍ରୀ ସରତ ରାଉତ
30 ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ରୁଦ୍ରକୁମାର
31 ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟଭୂଷଣ ସାହୁ
32 ଶ୍ରୀ ରାମ ଚନ୍ଦ୍ର ଖୁଣ୍ଟିଆ
33 ଶ୍ରୀ ୱାଇଏନଏସ୍ ଲାଗୁରୀ
34 ଶ୍ରୀମତୀ ଅଳକା ଲାମ୍ବା
35 ଶ୍ରୀ ଉଦୟ ଭାନୁ ଚିବ
36 ଶ୍ରୀ ବରୁଣ ଚୌଧୁରୀ
37 ଶ୍ରୀମତୀ ମୀନାକ୍ଷୀ ବାହିନିପତୀ
38 ଶ୍ରୀ ଆରବିନ୍ଦା ଦାସ
39 ଶ୍ରୀ ମନୋଜ ମିଶ୍ର
40 ଶ୍ରୀମତୀ ଅମିତା ବିଶ୍ୱାଲ
