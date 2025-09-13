'ସବୁ ଖଣି ଖାଦାନ ନିଲାମ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଥିବେ'- ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ !
'ସବୁ ଖଣି ଖାଦାନ ନିଲାମ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଥିବେ'- ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ !

ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ଷି ବିଜେପିକୁ କଡା ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ଭକ୍ତ କହିଛନ୍ତି ଯେ, 'ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଥିବେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଖଣି ଖାଦାନ ସବୁ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ନିଲାମ ହୋଇନାହିଁ'

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Sep 13, 2025, 08:01 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସେପ୍ଟେମ୍ୱର ୨୭ରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ । ସେବା ପକ୍ଷ ଅବସରରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ମୋଦୀଙ୍କର ଏହି ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ଗଞ୍ଜାମରେ ଆୟୋଜିତ ଜନ ସମାବେଶରେ ଯୋଗ ଦେବେ । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ । ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ବିଜୟ ପାଲ ସିଂ ତୋମାରଙ୍କ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ମାସରେ ବହୁତ କିଛି ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ମୋଦି ଓଡିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସନ୍ତି କିଛି ଦେଇକରି ଯାଇଥାନ୍ତି ।

ଅନ୍ୟପଟେ, ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ଷି ବିଜେପିକୁ କଡା ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ଭକ୍ତ କହିଛନ୍ତି ଯେ, 'ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଥିବେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଖଣି ଖାଦାନ ସବୁ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ନିଲାମ ହୋଇନାହିଁ, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ମଣିପୁର ସାରା ଲୋକ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ସିବିଲ୍ ସୋସାଇଟି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ମୋଦୀଙ୍କର ମଣିପୁର କଥା ମନେ ପଡିଲା, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ହତ୍ୟା ହେଲା ପରେ ଅଶାନ୍ତି ଘେର ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ସବୁକିଛି ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା, ହୃଦୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଛନ୍ତି, ଧନ୍ୟବାଦ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଜି ସାରା ରାଜ୍ୟ ମଣିପୁର ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି' ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାରୁ ଭକ୍ତ ପୁଣି କହିଥିଲେ ଯେ, 'ଯେଉଁ ଶିଶୁମାନେ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯାହା କରିବା କଥା ତାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରୁ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମା' ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁ ନାହାନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ ମାଆମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ହେଇପାରୁ ନାହିଁ, ପ୍ରଥମେ ଶିଶୁମାାନେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କିଛି କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି ଜନ୍ମଦିନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିକି କାହିଁକି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ?' ବୋଲି ଭକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ମଣିପୁରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଇମ୍ଫାଲ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ବ୍ୟାପକ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା । ହିଂସାକାଣ୍ଡ ପରେ ଏହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ମଣିପୁର ଗସ୍ତ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ୮୫୦୦ କୋଟିର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭ ଦେଇଛନ୍ତି । ଚୁରାଚାନ୍ଦପୁରରେ ୭ ହଜାର ୩୦୦ କୋଟିର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦଘାଟନ ଓ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ନିଜ ସମ୍ବୋଧନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ମଣିପୁରର ସାହସ ଓ ବୀରତ୍ୱର ଭୂମି ଏବଂ ମଣିପୁର ନାମରେ 'ମଣି' ଶବ୍ଦ ରହିଛି । ସେହିପରି ମିଜୋରାମକୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ । ରେଲୱେ ମାନଚିତ୍ରରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ମିଜୋରାମ । ୧୨୭ ବର୍ଷରେ ମିଜୋରାମରେ ଗଡ଼ିଲା ପ୍ରଥମ ଟ୍ରେନ୍‌ । ମିଜୋରାମରେ ପ୍ରଥମ ରେଲୱେ ଲାଇନ୍‌ର ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । ବୈରାବୀ-ସୈରାଙ୍ଗ ରେଲୱେ ଲାଇନ ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରିବା ସହ ୩ଟି ନୂଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍‌ ଟ୍ରେନ୍‌ର ବି ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ମିଜୋରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନ ଐତିହାସିକ ଦିନ କହିଛନ୍ତି ମୋଦୀ ।

