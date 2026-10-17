Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Politics
  • /Congress: ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ଫେଲ୍! ଦଳର ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ନେଇ ବର୍ଷିଲେ ଜୟଦେବ ଜେନା

Congress: ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ଫେଲ୍! ଦଳର ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ନେଇ ବର୍ଷିଲେ ଜୟଦେବ ଜେନା

ଜୟଦେବ ଜେନା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆହୁରି ଅଧିକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ଦଳ ଠିକ୍ ଦିଗରେ ଏବଂ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିପାରିନଥିବାରୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିବା ସେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ କଂଗ୍ରେସ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେବା ଉଚିତ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦଳର ସମର୍ଥନ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଧିକ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Oct 17, 2026, 04:26 PM IST|Updated: Oct 17, 2026, 04:26 PM IST
Congress: ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ଫେଲ୍! ଦଳର ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ନେଇ ବର୍ଷିଲେ ଜୟଦେବ ଜେନା
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Abhijeet Dipke Arrested News: ସିଜେପି ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜିତ ଦିପକେ ଗିରଫ, ତ୍ରିରଙ୍ଗା ରାଲି ବ
2
3
4
5