/Congress: ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ଫେଲ୍! ଦଳର ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ନେଇ ବର୍ଷିଲେ ଜୟଦେବ ଜେନା

Congress: ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥିତ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନର ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ଦଳ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଦଳର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯଥେଷ୍ଟ ନଥିବା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଜୟଦେବ ଜେନା। ଛାତ୍ର ରାଜନୀତିରେ ଦଳକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ସହ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
‘ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଅଧିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦରକାର ଥିଲା’:
ଜୟଦେବ ଜେନା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆହୁରି ଅଧିକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ଦଳ ଠିକ୍ ଦିଗରେ ଏବଂ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିପାରିନଥିବାରୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିବା ସେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ କଂଗ୍ରେସ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେବା ଉଚିତ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦଳର ସମର୍ଥନ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଧିକ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି।
ଲୁଲୁ ମହାପାତ୍ର ଓ ସଂଗ୍ରାମ ଜେନାଙ୍କ ସମୟକୁ ମନେ ପକାଇଲେ:
ପୂର୍ବରୁ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ମିଳିଥିବା ସଫଳତାର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଜୟଦେବ ଜେନା। ଲୁଲୁ ମହାପାତ୍ର ଓ ସଂଗ୍ରାମ ଜେନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସମୟରେ ଦଳକୁ ସଫଳତା ମିଳିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି।
ଏପରିକି ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ୬୦ରୁ ୭୦ ପ୍ରତିଶତ କଲେଜରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରୁଥିଲା ବୋଲି ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ଦଳ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟରୁ ସଙ୍କେତ ମିଳୁଛି।
‘Gen Z ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ସହ ଅଛନ୍ତି’:
ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ମତ ରଖିଛନ୍ତି ଜୟଦେବ ଜେନା। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ସାରା ଦେଶରେ Gen Z ବା ଯୁବପିଢ଼ି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ସହ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଥିବା ଦାବି ସତ୍ତ୍ୱେ ଓଡ଼ିଶାର କଲେଜ ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳ କାହିଁକି ଆଶାନୁରୂପ ସଫଳତା ପାଇପାରିଲା ନାହିଁ, ତାହା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ।
କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷାର ସମୟ:
ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ଜୟଦେବ ଜେନାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ସାଂଗଠନିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। କଲେଜ ସ୍ତରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ, ଛାତ୍ର ନେତୃତ୍ୱର ବିକାଶ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନୀ ରଣନୀତିକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଦଳ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ହୋଇପାରେ।
ତେବେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଛାତ୍ର ରାଜନୀତିରେ ଦଳ କିପରି ନିଜର ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ କରୁଛି, ତାହା ଉପରେ ନଜର ରହିବ।