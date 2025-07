Ajoy Kumar: ଭାରତର ଏହି ରାଜ୍ୟକୁ 'ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ' ବୋଲି କହିଲେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା, ହଙ୍ଗାମା ହେବା ପରେ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ

Ajoy Kumar on Sikkim: କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଅଜୟ କୁମାରଙ୍କ ସିକିମକୁ "ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ" ବୋଲି ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ରାଜ୍ୟର ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସମେତ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ କୁମାର ଭାରତର ଏକ ରାଜ୍ୟକୁ ବାଂଲାଦେଶ, ନେପାଳ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସହିତ ଏକ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ତଥାପି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା "ଜିଭରୁ ଖସିଗଲା"।

ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଗତକାଲି 'ସେଲ୍ (ଇସ୍ପାତ ପ୍ରାଧିକରଣ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ) ୪୦୦ କୋଟି ଦୁର୍ନୀତି' ଉପରେ ମୋର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ କହୁଥିଲି, ମୁଁ ଭୁଲବଶତଃ ଏକ ରାଜ୍ୟର ନାମ ନେଇଥିଲି ଯାହା ପାଇଁ ମୁଁ ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି କାରଣ ଏହା କେବଳ ଜିଭରୁ ଖସିଯାଇଥିଲା... ବିଜେପି ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖେ।"

ସିକିମର ଏକମାତ୍ର ଲୋକସଭା ସଦସ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ର ହାଙ୍ଗ ସୁବ୍ବା କହିଛନ୍ତି ଯେ କୁମାରଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ "ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ଏବଂ ଅପମାନଜନକ" ଏବଂ "ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗମ୍ଭୀର ଅପମାନ, ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତି ଅଟଳ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି"। ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଫେସବୁକରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି, "ଏପରି ବିଭାଜନକାରୀ ବୟାନବାଜି ସାମ୍ବିଧାନିକ ଏକତା ବିଷୟରେ ଆମର ଗଭୀର ଅଜ୍ଞତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ଏବଂ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବର ଗୌରବଶାଳୀ ପରିଚୟକୁ ଅପମାନିତ କରେ।"

The National Spokesperson of Congress Ajoy Kumar, a former IPS officer and a former Member of Parliament, who is also the AICC In-charge of Tripura, Odisha, and Nagaland, had the audacity to refer to Sikkim as a "neighboring country" during his press conference held at AICC… pic.twitter.com/gTDBRRVu0T

