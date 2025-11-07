Gen-Z କୁ ଦେଖାଇବୁ, ନିର୍ବାଚନ ଚୋରି କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ମୋଦୀ; ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କଲେ ଅଭିଯୋଗ

Rahul Gandhi Allegations: ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ କିପରି ନିର୍ବାଚନ ଚୋରି କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ସେ ବିଷୟରେ ସେ ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ।
Rahul Gandhi Allegations: କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ତାଙ୍କ ଭୋଟ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏହା ଜାରି ରଖିବେ। ସେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ପାଖରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି। ଆମେ ଦେଖାଇବୁ ଯେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ କିପରି ଅନିୟମିତତା କରୁଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ କହିବେ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ କିପରି ନିର୍ବାଚନ ଚୋରି କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବନ୍ଦ ହୋଇନାହିଁ ବରଂ ଏହା ଜାରି ରହିଛି।
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ଏକ ସରଳ କଥା। ମୁଁ ମୋର ଉପସ୍ଥାପନାରେ ଦେଖାଇଥିଲି ଯେ ହରିୟାଣା ନିର୍ବାଚନ ଆଦୌ ନିର୍ବାଚନ ନଥିଲା। ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଚୋରି ଥିଲା। ମୁଁ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗର କୌଣସି ଉତ୍ତର ନଥିଲା। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ କିମ୍ବା ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା କହିଥିଲି ତାହା ମଧ୍ୟ ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇ ନଥିଲା। ସତ୍ୟ ହେଉଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ, ଅମିତ ଶାହ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ମିଳିତ ଭାବରେ ସମ୍ବିଧାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ସମ୍ବିଧାନ କହୁଛି ଗୋଟିଏ ଲୋକ, ଗୋଟିଏ ଭୋଟ। ହରିୟାଣାରେ ଏହା ହୋଇନଥିଲା। ସେଠାରେ ଜଣେ ବ୍ରାଜିଲୀୟ ମହିଳାଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ଭୋଟର ପରିଚୟପତ୍ର ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ବୁଥରେ ୨୦୦ ଭୋଟର କାର୍ଡରେ ସମାନ ମହିଳାଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖାଯାଇଥିଲା।"
ବିହାରରେ ଭୋଟ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ପର୍କରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି। ଆମର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିବ। ଆମେ Gen-Z ଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ ଯେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ନିର୍ବାଚନ ଚୋରି କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ହରିୟାଣାରେ ଏକ ଭୋଟର ପରିଚୟ ପତ୍ରରେ ଜଣେ ବ୍ରାଜିଲୀୟ ମହିଳାଙ୍କ ଫଟୋ କିପରି ଅଛି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କ ନାମ ସେଠାରେ ଥିଲା ଏବଂ ଯିଏ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ ସେହି ମହିଳାଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଆଗକୁ ରଖାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଜଣେ ବ୍ରାଜିଲୀୟ ମହିଳାଙ୍କ ଫଟୋ କିପରି ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ମିଳିଲା ନାହିଁ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିହାରରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼, ହରିୟାଣା ଏବଂ ଗୁଜରାଟରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଘଟଣା ଘଟିଛି।