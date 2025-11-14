Advertisement
Rahul Gandhi: ବିହାର ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜୟକୁ ନେଇ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ରାହୁଲା ଗାନ୍ଧି, ଜାଣନ୍ତୁ କଣ କହିଲେ?

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Nov 14, 2025, 10:16 PM IST

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Nov 14, 2025, 10:16 PM IST

Rahul Gandhi on Bihar Result
Rahul Gandhi on Bihar Result

Rahul Gandhi on Bihar Result: ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​​NDA ମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱିଶତକ ହାସଲ କରି ଏକ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ମହାଗଠବନ୍ଧନ ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ଲଜ୍ଜାଜକ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଛି। ଏହା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଫଳାଫଳକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଏକ ଏପରି ନିର୍ବାଚନ ଜିତି ପାରିଲୁ ନାହିଁ ଯାହା ଆରମ୍ଭରୁ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ନଥିଲା।

ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ବିହାରର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭୋଟର ଯେଉଁମାନେ ମହାଗଠବନ୍ଧନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଁ ମୋର ହୃଦୟର କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ବିହାରର ଏହି ଫଳାଫଳ ପ୍ରକୃତରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ଆମେ ଏକ ଏପରି ନିର୍ବାଚନ ଜିତି ପାରିଲୁ ନାହିଁ ଯାହା ଆରମ୍ଭରୁ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ନଥିଲା। ଏହା ସମ୍ବିଧାନ ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ଲଢ଼େଇ। କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଲାଏନ୍ସ ଏହି ଫଳାଫଳକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୟାସକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବେ।"

ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳରେ NDA ୨୦୨ ଆସନରେ ଆଗୁଆ ଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ମହାଗଠବନ୍ଧନ କେବଳ ୩୫ ଆସନରେ ଜିତିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଜନ ସୂରଜ ଏଥର ନିଜର ଖାତା ଖୋଲିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ କି ଅନ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଛଅଟି ଆସନରେ ଆଗୁଆ ଅଛନ୍ତି। ବିଜେପି NDAରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦଳ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇ ୮୭ ଆସନ ଜିତିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଆସନରେ ଆଗୁଆ ଅଛି। ଏହି ସମୟରେ JDU ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୭୮ ଆସନ ଜିତିଛି ଏବଂ ଛଅଟି ଆସନରେ ଆଗୁଆ ଅଛି। ମହାଗଠବନ୍ଧନ ମଧ୍ୟରେ RJD ୨୪ ଆସନ ଜିତିଛି ଏବଂ ଦୁଇଟି ଆସନରେ ଆଗୁଆ ଅଛି। କଂଗ୍ରେସ ଛଅଟି ଆସନ ଜିତିଛି।

ଅନ୍ୟପଟେ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖାର୍ଗେ କହିଛନ୍ତି, "ବିହାରର ଲୋକଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ, ଆମେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ଅପବ୍ୟବହାର କରି ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଶକ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମର ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିବୁ। ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବୁ ଏବଂ ଫଳାଫଳ ପଛର କାରଣଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା ପରେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ବିବୃତ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବୁ। ମହାଗଠବନ୍ଧନକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିବା ବିହାରର ଭୋଟରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞ। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ନିରାଶ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଆମର ଗର୍ବ ଏବଂ ସମ୍ମାନ। ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଆମର ଶକ୍ତି। ଆମେ ଜନସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ କୌଣସି କସରତ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହି ସମ୍ବିଧାନ ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆମର ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରଖିବୁ। ଏହି ଏକ ଲମ୍ବା ଲଢ଼େଇ - ଏବଂ ଆମେ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ, ସାହସ ଏବଂ ସତ୍ୟ ସହିତ ଲଢ଼ିବୁ।"

ଭୋଟ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲା କଂଗ୍ରେସ
ବିହାରରେ ପରାଜୟ ପରେ କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଦଳର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଜୟରାମ ରମେଶ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, "ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ ବ୍ୟାପକ ଭୋଟ ଚୋରିକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ସମ୍ବିଧାନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏହାର ଅଭିଯାନକୁ ଆହୁରି ଜୋରଦାର ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ନିଜର ସଂକଳ୍ପକୁ ଦୋହରାଇଛି।" ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦଳର ମୁଖପାତ୍ର ପବନ ଖେରା କହିଛନ୍ତି, "ଚୋରମାନେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଚୋରି କରନ୍ତି। ବିହାରରେ ଯାହା ଘଟିଛି ତାହା ଖୋଲା ଡକାୟତି।"

 

