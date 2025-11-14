Bihar Election Result: ବିହାର ପରାଜୟରେ କ୍ରୋଧିତ ହେଲା କଂଗ୍ରେସ, ଏମାନଙ୍କୁ କଲା ଦାୟୀ

Bihar Election Result: କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ବୟାନ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏବଂ ଏହାର ମେଣ୍ଟ ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ଭୋଟ ଗଣତିରେ ବହୁତ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ବିଜେପି ଏବଂ ଏହାର ମେଣ୍ଟ ପୁଣି ଥରେ କ୍ଷମତା ହାସଲ ଆଡକୁ ଗତି କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି।
Bihar Election Result: ୨୦୨୫ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଏବେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭୋଟ ଗଣନା ଟ୍ରେଣ୍ଡରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ମହାଗଠବନ୍ଧନ ଯଥେଷ୍ଟ ପଛରେ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଏନଡିଏ ପୁଣି ଥରେ କ୍ଷମତା ଉପରେ ନିଜର କବଜାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏହାର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏବଂ ଏସଆଇଆରକୁ ଦାୟୀ କରିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟ ଗଣତି ମଧ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ପବନ ଖେରା ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ବାଚନ ତାଙ୍କ ଏବଂ ବିହାରର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସିଧାସଳଖ ଲଢ଼େଇ ପାଲଟିଛି।
ANI ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ଖେରା ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କୁ କଟାକ୍ଷ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ବିହାରର ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଛାଇ ଯାଇଛି। ଟ୍ରେଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଏଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଟ୍ରେଣ୍ଡ; ଆମେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ବିହାରର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଲାଭ କରୁଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ମୁଁ ବିହାରର ଲୋକଙ୍କୁ କମ୍ ଆକଳନ କରୁନାହିଁ। ସେମାନେ SIR ଏବଂ ଭୋଟ ଚୋରି ସତ୍ତ୍ୱେ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସିଧାସଳଖ ବିହାରର ଜନତା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ; ଦେଖାଯାଉ କିଏ ଜିତୁଛି।" କଂଗ୍ରେସ ନେତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର "ପ୍ରେମ ସହିତ ସେବା" ଶୀର୍ଷକ ଏକ ପୁସ୍ତକ ଅଛି। ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ଏବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ପୁସ୍ତକ ଲେଖୁଛନ୍ତି।
VIDEO | Delhi: Early trends show victory for the NDA in Bihar. Congress leader Pawan Khera says, “This is just the beginning, and we are waiting. The trends show Gyanesh Kumar Gupta is making an impact on the people of Bihar. The people have shown great courage despite issues… pic.twitter.com/2d3Ov56LbA
— Press Trust of India (@PTI_News) November 14, 2025
ପବନ ଖେରାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଜଣେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଉଦିତ ରାଜ ବିହାର ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ମହାଗଠବନ୍ଧନର ପରାଜୟ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏବଂ SIRକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ବିଜେପି କିମ୍ବା NDAର ବିଜୟ ନୁହେଁ, ବରଂ SIRର ବିଜୟ; ଏହା ଏକପାଖିଆ ପରି ମନେ ହେଉଛି।" "ଆମେ ନିରନ୍ତର SIR ର ପ୍ରତିବାଦ କରିଛୁ ଏବଂ ଜବାବ ମାଗିଛୁ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏବେ ବି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ମିଳିନାହିଁ।"
