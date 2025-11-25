Advertisement
ବିଜେଡିରେ ପଦବୀ ଛାଡ଼ିଲେ ଦେବାଶୀଷ ସାମନ୍ତରାୟ

ଭୁବନେଶ୍ୱର:  ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଉପ ସଭାପତି ପଦକୁ ଅମଲାତାନ୍ତ୍ରିକ  ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସାଂସଦ ଦେବାଶୀଷ ସାମନ୍ତରାୟ। ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଏହି ପଦବୀ ବଡ଼ ଲଜ୍ଜାଜନକ ହୋଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଦଳର ଉପ ସଭାପତି ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ଦେବାଶୀଷ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଜଣେ  ସାଧାରଣ କର୍ମୀ ହୋଇ ଦଳରେ ସର୍ବଦା ରହିବାକୁ ଚାହିଁବେ।

ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଦେବାଶୀଷ ସାମନ୍ତରାୟ ଦଳର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ପାରୁ ନଥିବା ଅନେକ ସମୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି। ଆଜି ତାଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏକ ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ଏହା ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଯେ ଦଳରେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍‍ଠାକ୍‍ ଚାଲି ନାହିଁ।

ଦଳର ସଭାପତିଙ୍କୁ ଲେଖିଥିବା ପତ୍ରରେ ଶ୍ରର ସାମନ୍ତରାୟ କହିଛନ୍ତି, ‘ମୁଁ ଉପସଭାପତି ପାହ୍ୟାକୁ ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ। ଏହା ଅମଲାତାନ୍ତ୍ରିକ ଭଳି ଅନୁଭବ ହେଉଛି’। ପ୍ରକାରାନ୍ତେ କହିଲେ ଏହା ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଲଜ୍ଜା ଦେଉଛି।

ସେ କହିଛନ୍ତି ବିଜୁ ବାବୁ ବା ନବୀନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁଗତ ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଏବେ ଦଳରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଦଳ ଏବେ ନୂଆ ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ବିଚାରଧାରା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥାରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ଏହା ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ବିଚାରଧାରାଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ।  ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବେ ଆଉ ତାହା ଦଳରେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦେବାଶୀଷ।

ସେ କହିଛନ୍ତି କେବଳ ସେ ନୁହଁନ୍ତି ବରଂ ଦଳରେ ଅନେକ କର୍ମୀ ଏ କଥାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ  ନବୀନ  ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଧ୍ରୁବତାରା। ତାଙ୍କରି ନେତୃତ୍ୱରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମୀ ପୁଣିଥରେ ଉତ୍‍ସାହିତ ହେବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।  କିନ୍ତୁ ଗତ ବର୍ଷ ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜୟ ପରେ ବିଜେଡିରେ କୌଣସି ସୁଧାର ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର କର୍ମୀ ଓ  ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ନେତାମାନେ କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ ବି ତାହାର କୌଣସି ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ପରୋକ୍ଷରେ ଦଳକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି େବାଲି ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି ଦେବାଶୀଷ। ଏହି କାରକଗୁଡ଼ିକୁ ଫୋପାଡ଼ିଦେବାରେ ନବୀନ ସକ୍ଷମ ହେବେ ବୋଲି ସେ ଆଶା କରିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ନବୀନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ ଦାବି କରି ଉପ ସଭାପତି ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି।

ଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତରାୟ ଉପସଭାପତି ଭାବେ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିଙ୍କ ସେଲକୁ ବୁଝିା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ।

