କଳିକେଶଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଲେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର

Jan 29, 2026, 02:42 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: କଳିକେଶଙ୍କୁ ନେଇ ଦେଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର । ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି ଯେ, କଳିକେଶ ନାରାୟଣ ସିଂଦେଓ ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱର ଉଦାହରଣ କହିଥିଲି । ଯୁବ ପିଢ଼ି ତାଙ୍କ ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱକୁ ରୋଲ୍ ମଡେଲ କରିପାରିବେ କହିଥିଲି । ନିଜ ବୟାନରେ ଦଳର ଉଲ୍ଲେଖ କରି ନଥିଲି । ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସର୍ବମାନ୍ୟ ନେତା ତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ କାମ କରୁଛୁ ବୋଲି ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି ।

ବିଜେଡି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କଳିରେ କଳିକେଶଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଦେବେଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ । ଦଳକୁ ସଂଗଠିତ କରିବାକୁ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ନେତା ଆଗକୁ ଆସିବା କଥା । କଳିକେଶ ବାବୁଙ୍କର ଦୀର୍ଘଦିନର ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି । ସଂସଦକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ୨ ଥର ବିଧାୟକ ହେବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି । ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ସିଂଦେଓ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନଙ୍ଗଉଦୟ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତେଣୁ କଳିକେଶଙ୍କୁ ନେଇ ଆମର ଅନେକ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ରହିଛି । ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ କଳିକେଶଙ୍କୁ ନେଇ ଏପରି ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ।

Soubhagya Ranjan Mishra

