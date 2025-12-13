Karnataka Politics: କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକଙ୍କ ବଡ଼ ଦାବି; ଏହି ଦିନ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେବେ ଡିକେ ଶିବକୁମାର!

Karnataka Politics: କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ହୁସେନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡିକେ ଶିବକୁମାରଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜାନୁଆରୀ ୬ ତାରିଖରେ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ୯୯ ପ୍ରତିଶତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
Karnataka Politics: କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଶାସକ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଇକବାଲ ହୁସେନ (Iqbal Hussain)ଶନିବାର ଦିନ ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡିକେ ଶିବକୁମାର (DK Shivakumar) ଜାନୁଆରୀ ୬ ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ। ରାମନଗରର ବିଧାୟକ ହୁସେନ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସିଦ୍ଧରମୈୟା (Siddaramaiah) ଶିବକୁମାରଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଖାଲି କରିବା ଉଚିତ। ଶିବକୁମାରଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ଶିବକୁମାରଙ୍କ ଜଣେ ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥକ ହୁସେନ କହିଛନ୍ତି, "ସେ ଜାନୁଆରୀ ୬ ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ୯୯ ପ୍ରତିଶତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।"
ଏହି ତାରିଖର ଗୁରୁତ୍ୱ କ’ଣ ବୋଲି ପଚରାଯିବାରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ଏହା କେବଳ ଏକ ସଂଖ୍ୟା। ସମସ୍ତେ ଏହା କହୁଛନ୍ତି। ଏହା ଜାନୁଆରୀ ୬ କିମ୍ବା ୯ ତାରିଖ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଦୁଇଟି ତାରିଖ।" ହୁସେନ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଶିବକୁମାରଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ଶୁକ୍ରବାର ଏହି ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ରେଳ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଜେପି ସାଂସଦ ଭି.ସୋମନ୍ନା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଜି.ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି।
ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରମୈୟା ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡିକେ ଶିବକୁମାର ଡିସେମ୍ବର ୧୪ ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ସରକାରଙ୍କ ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷର ଶାସନ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବୈଠକକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଏହା କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରେ।
ରାଜ୍ୟର କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ନଭେମ୍ବର ୨୦ ତାରିଖରେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳର ଅଧା ସମୟ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା। ଏହା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ବିବାଦ ତୀବ୍ର ହୋଇଗଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳକୁ ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆପୋଷ ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ ବୋଲି କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଆରମ୍ଭ ହେଲା।
ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେପି ସାଂସଦ ଭି.ସୋମନ୍ନା ମଧ୍ୟ ନିଜ ପସନ୍ଦର ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଜି.ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି। ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ଷମତା ପାଇବା ଭାଗ୍ୟର କଥା। "ମୁଁ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାବି ନଥିଲି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର କେବଳ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ରହିବେ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। କେବଳ ମୁଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଟୁମକୁରର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଚାହାଁନ୍ତି।"
