ECI: ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଲେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ
ECI: ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଲେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Aug 17, 2025, 04:28 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଆଜି ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେସ୍‌ମିଟ୍ କରିଛନ୍ତି । ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କର କେହି ପକ୍ଷ କିମ୍ବା ବିପକ୍ଷ ଦଳ ନାହାନ୍ତି । ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ କୌଣସି ଦଳ ପାଇଁ ପକ୍ଷପାତିତା କରନ୍ତି ନାହିଁ । ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିବା ବିହାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିହାରର ୭ କୋଟିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ମତଦାତା କେବେ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ନାହାନ୍ତି । ଭୋଟ ଚୋରି ପରି ଅପଶଦ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରି ଭ୍ରମିତ କରାଯାଉଛି । ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାରରୁ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବେ ନାହିଁ । 

ଏଥିସହ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମିଥ୍ୟା ଆରୋପରେ କଦାବି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଡରିଯିବେ ନାହିଁ । ବିହାରରେ SIR ଚାଲିଛି, ୧.୬ ଲକ୍ଷ ବୁଥସ୍ତରୀୟ ଏଜେଣ୍ଟ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ତାଲିକା କରିଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ବୁଥସ୍ତରୀୟ ଏଜେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରି ଦସ୍ତଖତ କରିଛନ୍ତି । ଭୋଟରମାନେ ମୋଟ ୨୮,୩୭୦ ଦାବି ଏବଂ ଆପତ୍ତି ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି । ସଂଶୋଧନ ଶେଷ ହେବା ପାଇଁ ଆହୁରି ୧୫ ଦିନ ବାକି ରହିଛି ।

ECI ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅନେକ ଭୋଟରଙ୍କ ଫଟୋ ମିଡିଆରେ ସେମାନଙ୍କ ଅନୁମତି ବିନା ବାହାରିଛି । ସେମାନଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖାଇ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି ଯାହା ହେବା କଥା ନୁହେଁ । ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ୧ କୋଟିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ କର୍ମଚାରୀ ସାମିଲ୍‌ ଥିଲେ । ୧୦ ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ବୁଥ୍‌ ଏଜେଣ୍ଟ, ୨୦ ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପୁଲିଂ ଏଜେଣ୍ଟ ସାମିଲ ଥିଲେ । ଏତେ ସ୍ବଚ୍ଛତା ଭିତରେ ଭୋଟ୍‌ ଚୋରି ସମ୍ଭବ କି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ECI। ଡବଲ ଭୋଟ୍‌ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରମାଣ ମାଗିଲେ ମିଳୁନାହିଁ । ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ବନ୍ଧୁକ ରଖି ରାଜନୀତି କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ହେଉଛି । ତେଣୁ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ, ସବୁ ବର୍ଗର ଭୋଟରଙ୍କ ସହ ଆମେ ରହିଛୁ । ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶର ୪୫ ଦିନ ଭିତରେ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲେ କୋର୍ଟ ଯାଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ୪୫ ଦିନ ପରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ତାହାକୁ ଭିତ୍ତିହୀନ ବୋଲି ଧରାଯିବ । ଏତେ ଦିନ ପରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଲୋକେ ତାହା ବୁଝିପାରୁଥିବେ ବୋଲି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ କହିଛନ୍ତି ।

