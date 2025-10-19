ବିହାର ଓ ୮ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନର ଉପନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ

ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ବିହାର ବିଧାନସଭା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ, ୨୦୨୫ ଓ ୮ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନର ଉପନିର୍ବାଚନ ସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଆୟୋଗ ଧାରା ୩୨୪ ଓ ୧୯୫୧ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଆଇନର ଧାରା ୨୦ବି ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକମାନେଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି, ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ବାଚନକୁ ଅବାଧ, ନିରପେକ୍ଷ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ଆୟୋଗକୁ ସବୁପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ନିଯୁକ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିହାର ଓ ୮ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନର ଉପନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଓ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ସୁଯୋଗ, ଅବାଧ ଓ ନିରାପକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ।
ଆୟୋଗ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ୧୨୧ ଜଣ ସାଧାରଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଓ ୧୮ ଜଣ ପୋଲିସ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ୧୨୨ ଜଣ ସାଧାରଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଓ ୨୦ ଜଣ ପୋଲିସ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି । ଏହାସହ ୮ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ୮ଜଣ ସାଧାରଣ ଓ ୮ ଜଣ ପୋଲିସ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।
ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀଗୁଡ଼ିକରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା ପରେ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଥିବା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ସେହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଛନ୍ତି । ଆୟୋଗ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନିକଟରୁ ଅନୁସରଣ କରି, ସ୍ୱଚ୍ଛ, ନିରପକ୍ଷ ଓ ପାରଦର୍ଶୀ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓ ମତଦାତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଉପଲବ୍ଧ ରହି, ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଓ ଅସୁବିଧାଗୁଡିକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକମାନେ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଭ୍ରମଣ କରି, ଆୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ନିକଟରେ ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପମାନଙ୍କ ସଠିକ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ଓ ମତଦାତାଙ୍କ ସୁବିଧା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବେ।
