Election Commission: ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ EC ର ଜବାବ; 'ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ, ଭୁଲ୍ ବାହାରିଲେ ନେବୁ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ'
Election Commission: ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ EC ର ଜବାବ; 'ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ, ଭୁଲ୍ ବାହାରିଲେ ନେବୁ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ'

Rahul Gandhi Vs EC: ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଗୁରୁବାର ଦିମ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଏକ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ହେରଫେର ବିଜେପିକୁ ଲାଭ ଦେଇଛି। ଏହା ଉପରେ EC ନିଜର ଜବାବ ରଖିଛି।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Aug 07, 2025, 04:39 PM IST

ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ EC ର ଜବାବ
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ EC ର ଜବାବ

Election Commission on Rahul Gandhi: ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭୋଟର ତାଲିକା ଜାଲିଆତି ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଜବାବ ରଖିଛି। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଏକ ଚିଠି ଜାରି କରି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଏକ ସତ୍ୟପାଠ ମାଗିଛନ୍ତି। ଅଯୋଗ୍ୟ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଯୋଡିବା ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ବାଦ ଦେବା ଅଭିଯୋଗରେ ଏକ ସତ୍ୟପାଠରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବାକୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ ଏପରି ନକରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନକଲି ପ୍ରମାଣ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ଉଚିତ୍ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଅପରାହ୍ନ ୧ଟାରୁ ୩ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ କମିଶନ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି।

ରାହୁଲ କ’ଣ କହିଛନ୍ତି?
ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଗୁରୁବାର କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଏକ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ହେରଫେର ଦ୍ୱାରା ବିଜେପି ଲାଭବାନ ହୋଇଛି। ସେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମହାଦେବପୁରା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ଭୋଟର ତାଲିକାର ତଥ୍ୟ 'ଭୋଟ ଚୋରି' ଶୀର୍ଷକରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ହେରଫେର ହୋଇଥିବା ଦାବି କରିଥିଲେ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ବାଚନ ହେରଫେରର ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ମୋଟ ଛଅ ମାସ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା।

ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଭୋଟର ତାଲିକାର ମେସିନ୍ ପଢ଼ିବା ପରି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁନାହାଁନ୍ତି। ଯାହା ଫଳରେ ଏସବୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଦଳ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଲୋକସଭା ଆସନର ମହାଦେବପୁରା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛି ଏବଂ ତା’ପରେ ଏଥିରେ ଅସଙ୍ଗତି ପାଇଛି। ସେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ବିଜେପି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଲୋକସଭା ଆସନର ସାତଟି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରୁ ଛଅଟିରେ ପଛରେ ରହି ଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ମହାଦେବପୁରାରେ ଏକପାଖିଆ ଭୋଟ ପାଇଥିଲା।

