Bihar Exit Poll 2025: ବିହାରରେ କେତେ ଆସନ ଜିତିବ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋରଙ୍କ ଜନସୁରାଜ ପାର୍ଟି? ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ

Bihar Assembly Election Exit Polls 2025: ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ସମାପ୍ତ ହେବା ପର ଏକଜିଟ୍ ପୋଲରେ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏନଡିଏକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବହୁମତ ମିଳୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ ବିହାରରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋରଙ୍କ ଜନସୁରାଜ ପାର୍ଟି କେତେ ଆସନ ଜିତିବ।
Jan Suraaj Party Exit Polls: ବିହାରର ୨୪୩ ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଅଧିକାଂଶ ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ NDA କୁ ବହୁମତ ମିଳିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଜନସୁରାଜ ପାର୍ଟି ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋରଙ୍କ ଦାବି ଭୋଟରେ ପରିଣତ ହେଉଥିବା ପରି ମନେ ହେଉନାହିଁ। IANS-Matriarchy ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ NDA ୧୪୭-୧୬୭ ଆସନ ଜିତିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଯେତେବେଳେ ମହାଗଠବନ୍ଧନ ୭୦-୯୦ ଆସନ ଜିତିବ।
CHANAKAY STRATEGIES ଆକଳନ କରିଛି ଯେ NDA ୧୩୦-୧୩୮ ଆସନ, ମହାଗଠବନ୍ଧନ ୧୦୦-୧୦୮ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ୩-୫ ଆସନ ଜିତିବ। ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ POLSTRAT ର ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ NDA ୧୩୩-୧୪୮ ଆସନ, ମହାଗଠବନ୍ଧନ ୮୭-୧୦୨ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ୩-୫ ଆସନ ଜିତିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି।
ଟିଆଇଏଫ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅନୁଯାୟୀ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏନଡିଏ ୧୪୫ ରୁ ୧୬୩ ଆସନ ଜିତିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ମହାଗଠବନ୍ଧନ ୭୬ ରୁ ୯୫ ଆସନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ୩ ରୁ ୬ ଆସନ ଜିତିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ପୋଲ ଡାଏରୀ ଏନଡିଏକୁ ୧୮୪ ରୁ ୨୦୯ ଆସନ, ମହାଗଠବନ୍ଧନ ୩୨ ରୁ ୪୯ ଆସନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟଙ୍କୁ ୧ ରୁ ୫ ଆସନ ଜିତିବାର ଆକଳନ କରିଛି।
କେତେ ଆସନ ଜିତିବ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋରଙ୍କ ଜନସୁରାଜ ପାର୍ଟି?
ବିହାରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ପରେ ପ୍ରକାଶିତ ଅନେକ ଏକଜିଟ୍ ପୋଲରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି) ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଜାତୀୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମେଣ୍ଟ (ଏନଡିଏ) ସ୍ପଷ୍ଟ ବହୁମତ ଦେଖାଇଛି। ମହାଗଠବନ୍ଧନ ୭୬ରୁ ୯୦ ଆସନ ମଧ୍ୟରେ ଜିତିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ କି ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋରଙ୍କ ଜନ ସୂରଜ ଅଭିଯାନର ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ନଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି।
ଜନ ସୂରଜ ପାର୍ଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିବା ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ବହୁମତ ଦାବି କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏକଜିଟ୍ ପୋଲରେ ସେ ଶୂନ୍ୟ ଆସନ ଜିତିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଦୁଇ କିମ୍ବା ତିନୋଟି ଆସନ ଜିତିଛନ୍ତି।