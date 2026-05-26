Debasish Samantaray: ଆଜି ବିଜେପିରେ ମିଶିବେ ଦେବାଶିଷ !

Debasish Samantaray: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଜେଡ଼ିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ଆଜି ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ଏହି ଯୋଗାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି, ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଓ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି।
କହି ରଖୁକି ଦେବାଶିଷ ଗତକାଲି ସୋମବାର ବିଜେଡିର ପ୍ରଥମିକ ସଭ୍ୟ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ।ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ନବୀନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେପଟେ ଦିଲ୍ଲୀର ରାଜ୍ୟସଭା ପଦରୁ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟସଭା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କୁ ଭେଟି ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ।
ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ୧୧ଟା ସମୟରେ ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ ମହଲରୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଦେବାଶିଷ ବିଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ବିଜେପି ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥିଲେ। ବିଜେପିରୁ ସବୁଜ ସଙ୍କେତ ମିଳିବା ପରେ ଦେବାଶିଷ ଆଜି ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି । ୨୦୨୪ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭା ପଠାଯାଇଥିଲା । ଏବେ ସାଂସଦ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ବିଜେପି ତରଫରୁ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ‘ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୟା ହେଲେ ପୁଣି ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଆସିବି, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଅନେକ କିଛି କରିବାର ଅଛି ଓ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପିକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାର ଅଛି’ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତରାୟ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ନବୀନଙ୍କୁ ଲେଖିଥିବା ତାଙ୍କ ଇସ୍ତପା ପତ୍ରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ମୋତେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ମନୋନୀତ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ସଦା ସର୍ବଦା ଋଣୀ ରହିବି। ଅବିଭକ୍ତ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସେବା କରିବା ଏବଂ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଆନ୍ତରିକ ତଥା ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି।
ମୁଁ ସର୍ବଦା ନିଜକୁ ଦଳର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଛି ଏବଂ ବିଗତ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠା ଓ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ସହ ଦଳ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ତେବେ, ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ବିଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଦଳରେ ମୋତେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଅଣଦେଖା/ଅପମାନିତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଦଳରେ ମୋର ଆଉ ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିବା ଭଳି ମନେ ହେଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି କଠିନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଏବଂ ମୋର ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି।
ସେହିପରି ଦିଲ୍ଲୀରେ ରାଜ୍ୟସଭା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ଦେବା ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ଦେବାଶିଷ କ୍ଷୋଭ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । କହିଛନ୍ତି, ବିଜେଡି ସଂଗଠନ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଯାଉନାହିଁ । ଏ ବାବଦରେ ମୁଁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ନାହିଁ । ୨୦୨୪ ନିର୍ବାଚନରେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବ୍ୟବଧାନରେ ହାରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନବୀନ ବାବୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଥରୁଟିଏ ବି ଭେଟିନାହାନ୍ତି କି କଥା ହୋଇନାହାନ୍ତି । ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବାକୁ ବିଜେଡି ଗଠନ ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦଳର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ’ଣ ସେ କଥା କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ବିଜେଡି ସଂଗଠନ ଭିତରେ ରହି ମୋତେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଲାଗିଲା । ସେଥିପାଇଁ ଏ କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି ।
ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଦେବାଶିଷ ବିଭିନ୍ନ କାରଣକୁ ନେଇ ଦଳ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ନବୀନ ଓ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅସନ୍ତୋଷ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦଳରେ ତାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅଣଦେଖା କରାଯିବା ସହିତ ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱ ଦିଆଯାଉନଥିଲା। ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଦେବାଶିଷ ବରିଷ୍ଠ ଉପସଭାପତି ପଦକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଗତ କିଛି ମାସ ହେଲା ସେ ଦଳୀୟ ବ୍ୟାପାର ବା ସଂଗଠନରେ ସାମିଲ ହେଉନଥିଲେ।
