ବିଜେପି ଛାଡ଼ିଲେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ଦାଶ

ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା ବିଜେପିରେ ସାମିଲ୍ ହେବା ପରେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ । ପ୍ରେସମିଟ୍ରେ ଇସ୍ତଫାର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିଛନ୍ତି ।
Trending Photos
Odisha Politics: ବିଜେପିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ଦାଶ । ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା ବିଜେପିରେ ସାମିଲ୍ ହେବା ପରେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ । ପ୍ରେସମିଟ୍ରେ ଇସ୍ତଫାର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିଛନ୍ତି ।
ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୂଲ୍ୟବୋଧଯୁକ୍ତ ରାଜନୀତି ବିଚାରଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି ବିଜେପି । ନଚେତ୍ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ବିଜେପିରେ କିପରି ସାମିଲ୍ କରାଗଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ । ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଆଣି ଦଳରେ ସାମିଲ୍ କରିବା ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିରେ ପ୍ରଥମ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ୨୦୨୪ରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ବିଜେପିର ନୈତିକ ପତନ ହୋଇଛି ବୋଲି ରୋକଠୋକ୍ କହିଛନ୍ତି ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ । ଭବିଷ୍ୟତ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ବାବଦରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
Also Read- ଅଜବ ମାମଲା! ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡରେ କୁକୁର ଫଟୋ
Also Read- Heat Wave warning: ଆହୁରି ବଢିବ ତାତି, ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି