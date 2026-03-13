Advertisement
ବିଜେପି ଛାଡ଼ିଲେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ଦାଶ

ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା ବିଜେପିରେ ସାମିଲ୍ ହେବା ପରେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ । ପ୍ରେସମିଟ୍‌ରେ ଇସ୍ତଫାର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିଛନ୍ତି ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Mar 13, 2026, 05:55 PM IST

Odisha Politics: ବିଜେପିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ଦାଶ । ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା ବିଜେପିରେ ସାମିଲ୍ ହେବା ପରେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ । ପ୍ରେସମିଟ୍‌ରେ ଇସ୍ତଫାର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିଛନ୍ତି ।

ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୂଲ୍ୟବୋଧଯୁକ୍ତ ରାଜନୀତି ବିଚାରଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି ବିଜେପି । ନଚେତ୍‌ ଚିଟ୍‌ଫଣ୍ଡ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ବିଜେପିରେ କିପରି ସାମିଲ୍‌ କରାଗଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ । ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଆଣି ଦଳରେ ସାମିଲ୍ କରିବା ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିରେ ପ୍ରଥମ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ୨୦୨୪ରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ବିଜେପିର ନୈତିକ ପତନ ହୋଇଛି ବୋଲି ରୋକଠୋକ୍ କହିଛନ୍ତି ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ । ଭବିଷ୍ୟତ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ବାବଦରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

